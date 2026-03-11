Descubra 8 benefícios do quiabo para sua dieta

O quiabo é um verdadeiro tesouro na culinária, muito querido pelo seu sabor leve e textura única. Nativo da África, ele conquistou paladares em várias partes do mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, o quiabo brilha em pratos típicos como a famosa quiabada e o irresistível frango com quiabo. Mais do que saboroso, ele tem um superpoder: traz uma série de benefícios para a saúde, repleto de fibras, vitaminas e antioxidantes.

Vamos dar uma olhada em 8 benefícios do quiabo para você incorporar na sua rotina e deixar sua alimentação ainda mais saudável e gostosa!

1. Melhora a saúde digestiva

O quiabo é cheio de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Dessa forma, ele ajuda a regular o intestino, evitando aquela sensação chata de barriga pesada e a constipação. Para se ter uma ideia, 100 gramas de quiabo cozido trazem cerca de 3,13 gramas de fibras. Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que um adulto consuma pelo menos 25 gramas de fibras por dia, fica claro que incluir quiabo na alimentação pode ser uma mão na roda!

2. Fortalece o sistema imunológico

A combinação de antioxidantes e vitamina C que a gente encontra no quiabo faz maravilhas pelo nosso sistema imunológico. Ele ajuda a proteger o corpo contra gripes e resfriados, especialmente se você o consome fresquinho e regularmente. Para dar uma ideia, são recomendados 90 mg de vitamina C por dia para homens e 75 mg para mulheres, e 100 gramas de quiabo cozido trazem cerca de 2,68 mg dessa vitamina tão importante.

3. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol

Com o colesterol alterado afetando 4 em cada 10 brasileiros, é bom colocar aliados na dieta. O quiabo, por ser rico em fibras solúveis, ajuda a baixar o colesterol LDL, o famoso “colesterol ruim”. Consumir quiabo não só promove a saúde do coração, mas também pode dar aquela força na pressão arterial e na circulação sanguínea.

4. Tem ação antioxidante

Graças aos antioxidantes, o quiabo age como um escudo contra os radicais livres, participando da luta contra o envelhecimento precoce. Esses radicais podem ser aumentados por fatores como o estresse e a poluição. Assim, consumir quiabo é uma forma gostosa de cuidar da sua saúde e da sua pele.

5. Contribui para a saúde dos ossos

O quiabo também é uma boa fonte de cálcio e magnésio, nutrientes essenciais para manter nossos ossos e dentes em dia. Para quem não consome muitos laticínios, essa é uma ótima forma de complementar a dieta. A verdade é que, segundo o Ministério da Saúde, 50% das mulheres e 20% dos homens acima de 50 anos podem sofrer fraturas relacionadas à osteoporose ao longo da vida.

6. Auxilia durante a gravidez

Durante a gestação, o quiabo se torna um verdadeiro aliado. Ele é rico em folato, um nutriente essencial para o desenvolvimento saudável do feto. Recomenda-se que as mulheres grávidas aumentem a ingestão de folato, e incluir o quiabo na dieta é uma excelente maneira de fazer isso.

7. Ajuda a prevenir a anemia

O quiabo também é uma fonte natural de ferro e ácido fólico, nutrientes que ajudam na produção de hemoglobina e na prevenção de anemias. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde cerca de 30% das mulheres podem sofrer com a deficiência de ferro. Para os que têm mais risco, incluir quiabo na alimentação pode fazer toda a diferença.

8. Auxilia no controle da glicemia

Se você está atento aos níveis de açúcar no sangue, o quiabo pode ser um ótimo companheiro. Suas fibras solúveis ajudam a controlar os níveis de glicose, evitando picos indesejados e melhorando a resistência à insulina. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas lidam com o diabetes, então, ter aliados como o quiabo por perto pode ajudar muito.

Formas de consumir o quiabo

O melhor do quiabo é sua versatilidade na cozinha. Aqui vão algumas ideias de como incluí-lo nos seus pratos:

Salteado : Refogue o quiabo com alho, cebola e especiarias como cúrcuma e pimenta-do-reino. Um acompanhamento super prático e nutritivo!

Assado : Misture o quiabo com cenoura e batata-doce, tempere com azeite e ervas, e leve ao forno até ficar crocante.

Grelhado : Grelhe o quiabo inteiro até dourar e sirva com um molho leve de iogurte ou tahine.

Em sopas : Ele pode ser cortado e adicionado a sopas de legumes, dando um toque especial e nutritivo.

Em saladas: Cozinhe rapidamente o quiabo e jogue em saladas com folhas verdes, tomate e cebola. Um toque exótico e saboroso!

Lembrando sempre que, apesar de todos esses benefícios incríveis, o quiabo deve ser parte de uma alimentação balanceada e variada. É uma ótima maneira de complementar a dieta, mas sempre vale a pena buscar orientação de profissionais para garantia de um cuidado adequado com a saúde.