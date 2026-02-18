Entretenimento

Cariúcha revela admiração por Luciana Gimenez antes do 'SuperPop'

Cariúcha em entrevista ao Bastidores do Carnaval/RedeTV!
Cariúcha declara ser fã de Luciana Gimenez antes de assumir 'SuperPop'

Cariúcha Fala Sobre Nova Fase no ‘SuperPop’ e Reconhece Luciana Gimenez

A apresentadora Cariúcha se prepara para assumir o comando do programa ‘SuperPop’ na RedeTV!, marcando uma nova fase em sua carreira. Com 25 anos de história com Luciana Gimenez, a nova apresentadora revelou que não tem apreensão em ocupar o espaço deixado pela antecessora e se diz fã do seu trabalho.

Em uma entrevista, Cariúcha expressou a emoção e a ansiedade que sente ao assumir esse novo desafio. “Estou em êxtase ainda. A ficha ainda não caiu porque é um grande sonho estar ali comandando um programa sozinha”, afirmou. Ela destacou que, ao contrário de sua experiência anterior no ‘Fofocalizando’, onde dividia o palco com outros apresentadores, agora enfrentará a responsabilidade de comandar o programa sozinha.

Ao ser questionada sobre recentes declarações de Luciana, que afirmou não conhecer seu trabalho, Cariúcha respondeu com maturidade. “Ela está no direito dela”, disse, referindo-se às interpretações que surgiram sobre as palavras de Luciana. Em seguida, Cariúcha enviou uma mensagem carinhosa à antecessora. “Mas eu conheço o seu trabalho, viu, Luciana? Adoro o que você fez no ‘SuperPop’ durante 25 anos”, declarou, reconhecendo a importância do legado deixado por Gimenez.

Quanto a críticas e possíveis reações do público, Cariúcha se mostrou tranquila. “Eu já nasci cancelada, o que vier é lucro. O Brasil me cancela e descancela. Quando faço um programa ao vivo não tem como cortar, e depois eu falo ‘caraca, acho que falei demais'”, comentou, fazendo uma brincadeira sobre seu estilo polêmico.

A comunicadora também fez questão de expressar sua gratidão ao SBT, onde trabalhou antes de sua nova empreitada. “Amo o SBT, sou muito grata a essa emissora maravilhosa que me deu chance. Foi por lá que o Brasil me conheceu”, disse, lembrando dos prêmios e troféus que conquistou durante sua passagem pela emissora.

Por fim, Cariúcha explicou que não pode divulgar muito sobre sua nova fase na RedeTV! pois seu contrato com o SBT ainda está em vigor até o dia 26 de fevereiro. Após essa data, espera-se que a promoção do ‘SuperPop’ ganhe mais força, enquanto os preparativos para seu início seguem a todo vapor.

