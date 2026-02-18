Saúde

Ressaca de Carnaval? Confira 10 dicas para se recuperar rápido

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 horas atrás
2 minutos lidos
Passou da conta no Carnaval? Veja 10 dicas infalíveis para aliviar a ressaca
O chá de gengibre é um aliado contra a ressaca (Imagem: Jr images | Shutterstock)

Depois de dias de celebração intensa, com festas, pouco sono e bebidas a rodo, é normal sentir os efeitos da ressaca chegando com força. Entre as dores de cabeça, o enjoo e aquela sensação de corpo pesado, o desconforto é quase inevitável. Não dá para escapar, mas algumas medidas simples podem ajudar a aliviar a situação e acelerar a recuperação.

A boa notícia é que, com o tempo, o mal-estar tende a diminuir. Segundo a nutróloga Dra. Marcela Reges, o corpo entra em desequilíbrio por causa da desidratação, da perda de eletrólitos e da sobrecarga no fígado. A principal estratégia deve ser reidratar, oferecer alimentos leves e respeitar o ritmo do corpo.

O que acontece no corpo durante a ressaca?

Quando a gente bebe, o álcool provoca um efeito em cadeia no organismo. A desidratação é um dos grandes vilões, junto com a perda de minerais importantes, a inflamação e a queda de energia. Não é só um “excesso de bebida”, é um verdadeiro estresse para o metabolismo. Por isso, dietas radicais ou jejum são uma péssima ideia logo após a festa.

Sintomas de ressaca que merecem atenção

Embora a maioria dos sintomas vá mão embora com o tempo, alguns sinais pedem um pouco mais de atenção. Fique atento a:

  • Vômitos repetidos sem conseguir manter nada no estômago.
  • Confusão mental.
  • Desmaios ou dificuldade para acordar.
  • Falta de ar.
  • Pele muito fria.
  • Dor intensa no peito ou no abdômen.
  • Presença de sangue no vômito.

E lembre-se: se acha que sua ressaca passou dos limites, não hesite em procurar um profissional.

Orientações de especialistas para aliviar a ressaca

Aqui vão algumas dicas que podem ajudar:

  1. Hidratação: Beba muita água ao longo do dia. Água de coco ou bebidas eletrolíticas também são ótimas opções.

  2. Alimente-se bem: Opte por comidas leves e um pouco salgadas, como sopas e omeletes. Se estiver com enjoo, é melhor comer porções pequenas.

  3. Carboidratos fáceis: Busque alimentos que não pesem no estômago. Arroz, batatas e torradas são boas pedidas.

  4. Alimentos ricos em nutrientes: Frutas como banana, maçã e melão ajudam a recompor os eletrólitos. Verduras e legumes são essenciais para trazer vitaminas ao corpo.

  5. Chá de gengibre: Se o enjoo apertar, o chá de gengibre pode ser seu melhor amigo, acalmando o estômago.

  6. Cuidado com o álcool: Evite beber mais para tentar amenizar a ressaca, isso só prolonga a dor.

  7. Fuja de frituras e ultraprocessados: Esses alimentos podem agravar a situação, deixando você ainda mais desconfortável.

  8. Cuidado com o café: Evite a cafeína em excesso, pois ela pode aumentar a ansiedade e a desidratação.

  9. Descanse: Não se force a fazer exercícios intensos. O corpo precisa de um tempinho para se recuperar.

  10. Priorize o descanso: Crie um ambiente relaxante, com luz baixa e silêncio. Isso ajuda a aliviar a dor de cabeça e o enjoo.

Com essas dicas na manga, dá para encarar a ressaca de uma forma bem mais tranquila e voltar a curtir normalmente. E lembre-se: da próxima vez, é sempre bom moderar para evitar essa dor de cabeça.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

9 dicas para recuperar o corpo e fortalecer a imunidade após o Carnaval

Recupere seu corpo e imunidade com 9 dicas pós-Carnaval

13 horas atrás
Calor extremo: veja alimentos e bebidas aliados da saúde no verão

Calor extremo: descubra alimentos e bebidas saudáveis no verão

1 dia atrás
Boldo-do-chile: 7 benefícios para a saúde e dicas de uso diário

Boldo-do-chile: descubra 7 benefícios e dicas de uso diário

1 dia atrás
Fevereiro Roxo: conheça os sintomas do lúpus e as formas de diagnóstico

Fevereiro roxo: saiba como identificar o lúpus e diagnosticá-lo

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo