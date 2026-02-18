Ressaca de Carnaval? Confira 10 dicas para se recuperar rápido
Depois de dias de celebração intensa, com festas, pouco sono e bebidas a rodo, é normal sentir os efeitos da ressaca chegando com força. Entre as dores de cabeça, o enjoo e aquela sensação de corpo pesado, o desconforto é quase inevitável. Não dá para escapar, mas algumas medidas simples podem ajudar a aliviar a situação e acelerar a recuperação.
A boa notícia é que, com o tempo, o mal-estar tende a diminuir. Segundo a nutróloga Dra. Marcela Reges, o corpo entra em desequilíbrio por causa da desidratação, da perda de eletrólitos e da sobrecarga no fígado. A principal estratégia deve ser reidratar, oferecer alimentos leves e respeitar o ritmo do corpo.
O que acontece no corpo durante a ressaca?
Quando a gente bebe, o álcool provoca um efeito em cadeia no organismo. A desidratação é um dos grandes vilões, junto com a perda de minerais importantes, a inflamação e a queda de energia. Não é só um “excesso de bebida”, é um verdadeiro estresse para o metabolismo. Por isso, dietas radicais ou jejum são uma péssima ideia logo após a festa.
Sintomas de ressaca que merecem atenção
Embora a maioria dos sintomas vá mão embora com o tempo, alguns sinais pedem um pouco mais de atenção. Fique atento a:
- Vômitos repetidos sem conseguir manter nada no estômago.
- Confusão mental.
- Desmaios ou dificuldade para acordar.
- Falta de ar.
- Pele muito fria.
- Dor intensa no peito ou no abdômen.
- Presença de sangue no vômito.
E lembre-se: se acha que sua ressaca passou dos limites, não hesite em procurar um profissional.
Orientações de especialistas para aliviar a ressaca
Aqui vão algumas dicas que podem ajudar:
Hidratação: Beba muita água ao longo do dia. Água de coco ou bebidas eletrolíticas também são ótimas opções.
Alimente-se bem: Opte por comidas leves e um pouco salgadas, como sopas e omeletes. Se estiver com enjoo, é melhor comer porções pequenas.
Carboidratos fáceis: Busque alimentos que não pesem no estômago. Arroz, batatas e torradas são boas pedidas.
Alimentos ricos em nutrientes: Frutas como banana, maçã e melão ajudam a recompor os eletrólitos. Verduras e legumes são essenciais para trazer vitaminas ao corpo.
Chá de gengibre: Se o enjoo apertar, o chá de gengibre pode ser seu melhor amigo, acalmando o estômago.
Cuidado com o álcool: Evite beber mais para tentar amenizar a ressaca, isso só prolonga a dor.
Fuja de frituras e ultraprocessados: Esses alimentos podem agravar a situação, deixando você ainda mais desconfortável.
Cuidado com o café: Evite a cafeína em excesso, pois ela pode aumentar a ansiedade e a desidratação.
Descanse: Não se force a fazer exercícios intensos. O corpo precisa de um tempinho para se recuperar.
Priorize o descanso: Crie um ambiente relaxante, com luz baixa e silêncio. Isso ajuda a aliviar a dor de cabeça e o enjoo.
Com essas dicas na manga, dá para encarar a ressaca de uma forma bem mais tranquila e voltar a curtir normalmente. E lembre-se: da próxima vez, é sempre bom moderar para evitar essa dor de cabeça.