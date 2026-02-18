Ressaca de Carnaval? Confira 10 dicas para se recuperar rápido

Depois de dias de celebração intensa, com festas, pouco sono e bebidas a rodo, é normal sentir os efeitos da ressaca chegando com força. Entre as dores de cabeça, o enjoo e aquela sensação de corpo pesado, o desconforto é quase inevitável. Não dá para escapar, mas algumas medidas simples podem ajudar a aliviar a situação e acelerar a recuperação.

A boa notícia é que, com o tempo, o mal-estar tende a diminuir. Segundo a nutróloga Dra. Marcela Reges, o corpo entra em desequilíbrio por causa da desidratação, da perda de eletrólitos e da sobrecarga no fígado. A principal estratégia deve ser reidratar, oferecer alimentos leves e respeitar o ritmo do corpo.

O que acontece no corpo durante a ressaca?

Quando a gente bebe, o álcool provoca um efeito em cadeia no organismo. A desidratação é um dos grandes vilões, junto com a perda de minerais importantes, a inflamação e a queda de energia. Não é só um “excesso de bebida”, é um verdadeiro estresse para o metabolismo. Por isso, dietas radicais ou jejum são uma péssima ideia logo após a festa.

Sintomas de ressaca que merecem atenção

Embora a maioria dos sintomas vá mão embora com o tempo, alguns sinais pedem um pouco mais de atenção. Fique atento a:

Vômitos repetidos sem conseguir manter nada no estômago.

Confusão mental.

Desmaios ou dificuldade para acordar.

Falta de ar.

Pele muito fria.

Dor intensa no peito ou no abdômen.

Presença de sangue no vômito.

E lembre-se: se acha que sua ressaca passou dos limites, não hesite em procurar um profissional.

Orientações de especialistas para aliviar a ressaca

Aqui vão algumas dicas que podem ajudar:

Hidratação: Beba muita água ao longo do dia. Água de coco ou bebidas eletrolíticas também são ótimas opções. Alimente-se bem: Opte por comidas leves e um pouco salgadas, como sopas e omeletes. Se estiver com enjoo, é melhor comer porções pequenas. Carboidratos fáceis: Busque alimentos que não pesem no estômago. Arroz, batatas e torradas são boas pedidas. Alimentos ricos em nutrientes: Frutas como banana, maçã e melão ajudam a recompor os eletrólitos. Verduras e legumes são essenciais para trazer vitaminas ao corpo. Chá de gengibre: Se o enjoo apertar, o chá de gengibre pode ser seu melhor amigo, acalmando o estômago. Cuidado com o álcool: Evite beber mais para tentar amenizar a ressaca, isso só prolonga a dor. Fuja de frituras e ultraprocessados: Esses alimentos podem agravar a situação, deixando você ainda mais desconfortável. Cuidado com o café: Evite a cafeína em excesso, pois ela pode aumentar a ansiedade e a desidratação. Descanse: Não se force a fazer exercícios intensos. O corpo precisa de um tempinho para se recuperar. Priorize o descanso: Crie um ambiente relaxante, com luz baixa e silêncio. Isso ajuda a aliviar a dor de cabeça e o enjoo.

Com essas dicas na manga, dá para encarar a ressaca de uma forma bem mais tranquila e voltar a curtir normalmente. E lembre-se: da próxima vez, é sempre bom moderar para evitar essa dor de cabeça.