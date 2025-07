Mitos sobre economia de energia que podem aumentar sua conta de luz

Quando o assunto é cortar gastos com a conta de luz, muita gente acaba seguindo dicas que parecem boas, mas que na verdade podem ser apenas mitos. Com o aumento das tarifas, é compreensível buscar maneiras de economizar em casa. Porém, é sempre bom ficar atento ao que realmente funciona.

Aqui, vamos esclarecer oito crenças populares que, apesar das melhores intenções, não vão ajudar sua conta a baixar e, em alguns casos, podem até resultar no efeito oposto.

Geladeira vazia consome menos energia: será?

Muita gente acredita que deixar a geladeira vazia ajuda a economizar. A verdade é que o contrário acontece. Quando a geladeira está quase vazia, há menos massa térmica para manter a temperatura interna. Isso faz com que o motor precise trabalhar mais e, assim, gaste mais energia.

A dica é simples: mantenha algumas garrafas com água ou alimentos lá dentro. Isso ajuda a estabilizar a temperatura e faz com que a geladeira funcione de forma mais eficiente.

A voltagem de 220V gasta menos energia elétrica?

Esse é um mito bem comum. A economia não está relacionada com a voltagem, mas sim com a potência dos aparelhos e quanto tempo eles ficam ligados. A diferença entre 110V e 220V está na corrente necessária para fazer os aparelhos funcionarem, mas o consumo final em watts (W) será o mesmo. Então, mudar a voltagem da sua casa não vai alterar o valor da fatura no fim do mês.

Lâmpadas LED não fazem tanta diferença assim?

Fazem sim! As lâmpadas LED são super eficientes e consomem até 85% menos energia em comparação às lâmpadas incandescentes. Além disso, elas têm uma vida útil muito maior. Vale a pena investir nelas, tanto para economizar na conta quanto para evitar trocas frequentes.

Aparelhos em standby gastam energia?

Sim, mas depende de quantos aparelhos você tem nesse modo. Um ou outro dispositivo em standby pode não fazer muita diferença, mas se você somar televisores, micro-ondas, consoles de videogame e outros aparelhos ligados o tempo todo, o impacto na sua conta pode ser significativo. Desligar da tomada os aparelhos que não estão em uso é uma boa maneira de reduzir os gastos.

O lugar onde o ar-condicionado é instalado não influencia?

Esse é outro erro comum. A posição do ar-condicionado é crucial para seu desempenho. Se o aparelho fica em um local exposto ao sol ou com saídas de ar bloqueadas, ele vai trabalhar mais para esfriar o ambiente. O ideal é instalá-lo em áreas sombreadas e com boa ventilação, assim você garante uma economia maior.

Usar régua de tomadas aumenta o gasto de energia?

Essa é uma crença que vale esclarecer. O uso de réguas de tomadas não aumenta o consumo diretamente; o que realmente importa é a quantidade e o tipo de aparelhos conectados a ela. É importante, no entanto, evitar réguas de baixa qualidade, que podem causar fuga de corrente e desperdício. Prefira sempre modelos com certificação.

E, por último, há um mito que afirma que colocar garrafas com água sobre o medidor de energia ajuda a reduzir o consumo. Isso é completamente falso. O medidor é um equipamento blindado e não sofre influência externa. Tentativas de manipular o medidor são ilegais e podem trazer punições severas.

Luminárias limpas reduzem o gasto?

Essa crença também não é verdadeira. Manter lâmpadas e luminárias limpas ajuda a iluminar melhor os ambientes, mas não reduz a quantidade de energia consumida. Quando uma luminária está suja, pode dar a impressão de que a luz está fraca, levando a pessoa a acender mais lâmpadas ou usar potências maiores. Portanto, limpeza é importante para um melhor aproveitamento da luz, mas não para diminuir o consumo elétrico.