Custos extras: como se preparar para não ser surpreendido

Para manter a segurança nas estradas, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem um prazo de validade específico. Isso não serve só para verificar se os motoristas estão em conformidade com as leis, mas também para garantir que eles estejam em boas condições físicas e mentais para dirigir com segurança.

Quando chega a hora de renovar a CNH, o motorista enfrenta custos. Esses valores, embora menores que na primeira emissão, podem impactar, especialmente quem já passou dos 50 anos. Isso acontece porque, após essa idade, a validade da CNH volta a ser de 5 anos, exigindo renovação mais frequente e, consequentemente, mais gastos.

Além do custo da própria emissão, que gira em torno de R$ 133,17, há também os R$ 122,17 dos exames médicos padrão. Para motoristas mais velhos, exames adicionais, como o psicológico, podem ser exigidos, e isso aumenta o total para quase R$ 400.

Projeto de lei pode ajudar a equilibrar gastos com CNH

Para aliviar esses custos, o PL 5.153/2023, proposto pelo senador Fernando Dueire, sugere descontos entre 50% e 70% para grupos que têm um prazo de validade mais curto. Embora o projeto já tenha passado por algumas comissões no Senado, ainda está à espera de análise na Câmara e, portanto, não está em vigor.

Dessa forma, motoristas com mais de 50 anos ainda precisam arcar com os altos valores para renovar a CNH e continuar dirigindo legalmente.

Como renovar a CNH: passo a passo do processo

Renovar a CNH pode parecer complicado, mas o processo é mais simples do que parece. A dica é realizar a renovação antes de sua validade expirar. Porém, se isso não acontecer, você ainda pode dar entrada a qualquer momento. Aqui está o que fazer:

Primeiro, acesse o site do Detran para iniciar a solicitação.

para iniciar a solicitação. Em seguida, imprima o boleto para pagamento das taxas de renovação.

Depois, vá a uma clínica credenciada pelo Detran para fazer os exames necessários.

Após completar essas etapas, seu novo documento será enviado para o endereço que você cadastrou ou poderá ser retirado em uma unidade do Detran.