Notícias

Custos extras: como se preparar para não ser surpreendido

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
prepare-se para os custos extras
prepare-se para os custos extras

Para manter a segurança nas estradas, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem um prazo de validade específico. Isso não serve só para verificar se os motoristas estão em conformidade com as leis, mas também para garantir que eles estejam em boas condições físicas e mentais para dirigir com segurança.

Quando chega a hora de renovar a CNH, o motorista enfrenta custos. Esses valores, embora menores que na primeira emissão, podem impactar, especialmente quem já passou dos 50 anos. Isso acontece porque, após essa idade, a validade da CNH volta a ser de 5 anos, exigindo renovação mais frequente e, consequentemente, mais gastos.

Além do custo da própria emissão, que gira em torno de R$ 133,17, há também os R$ 122,17 dos exames médicos padrão. Para motoristas mais velhos, exames adicionais, como o psicológico, podem ser exigidos, e isso aumenta o total para quase R$ 400.

Projeto de lei pode ajudar a equilibrar gastos com CNH

Para aliviar esses custos, o PL 5.153/2023, proposto pelo senador Fernando Dueire, sugere descontos entre 50% e 70% para grupos que têm um prazo de validade mais curto. Embora o projeto já tenha passado por algumas comissões no Senado, ainda está à espera de análise na Câmara e, portanto, não está em vigor.

Dessa forma, motoristas com mais de 50 anos ainda precisam arcar com os altos valores para renovar a CNH e continuar dirigindo legalmente.

Como renovar a CNH: passo a passo do processo

Renovar a CNH pode parecer complicado, mas o processo é mais simples do que parece. A dica é realizar a renovação antes de sua validade expirar. Porém, se isso não acontecer, você ainda pode dar entrada a qualquer momento. Aqui está o que fazer:

  • Primeiro, acesse o site do Detran para iniciar a solicitação.
  • Em seguida, imprima o boleto para pagamento das taxas de renovação.
  • Depois, vá a uma clínica credenciada pelo Detran para fazer os exames necessários.

Após completar essas etapas, seu novo documento será enviado para o endereço que você cadastrou ou poderá ser retirado em uma unidade do Detran.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Objetos que todos tem em casa podem enfraquecer o sinal Wi-Fi e nunca devem ficar perto do roteador

Objetos comuns que interferem no sinal Wi-Fi perto do roteador

8 minutos atrás
Irmão de Elon Musk dispara: Elon não recebe salário da Tesla há 7 anos e ‘precisa ser pago’

Irmão de Elon Musk afirma que ele não recebe salário da Tesla há anos

12 minutos atrás
Rio com toneladas de ouro foi encontrado e ele pertence somente a um país

Rio com toneladas de ouro encontrado pertence a um país

38 minutos atrás
Luxo e milhões: Os segredos do império de Messi na Europa

Os segredos do sucesso de Messi na Europa

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo