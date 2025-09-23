Forte de 1775 no Mato Grosso do Sul passará por reforma

Um dos grandes ícones de Mato Grosso do Sul, o Forte Coimbra, que fica no coração do Pantanal, acaba de completar 250 anos e está prestes a iniciar uma nova fase da sua história. Recentemente, o Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 19 milhões para a restauração completa do monumento, reafirmando a importância de preservar a memória e a história do Brasil.

A festa para comemorar o aniversário do forte aconteceu no último sábado, onde foi lançada a pedra fundamental da obra durante uma solenidade militar. Esse foi um momento especial, reunindo figuras importantes como o governador Eduardo Riedel, o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o comandante do Comando Militar do Oeste, general Alcides de Faria.

Importância do Forte e seu Futuro

Durante a celebração, o governador Riedel destacou a relevância histórica do Forte Coimbra e a conexão entre a preservação da memória e o desenvolvimento do Estado. Ele afirmou que é crucial não esquecer as origens e a formação cultural do nosso país. O Forte é um importante marco da engenharia militar brasileira e teve um papel estratégico na defesa do território, especialmente na definição das fronteiras entre Portugal e Espanha.

Tombamento e Visibilidade Nacional

Erguido em 1775 às margens do Rio Paraguai, próximo à fronteira com a Bolívia e o Paraguai, o Forte Coimbra foi tombado pelo Iphan em 1974. O comandante do Exército enfatizou a importância da preservação, afirmando que o evento dos 250 anos é um exemplo de parceria entre a sociedade, o Estado e o Exército, respeitando o patrimônio cultural.

Ao longo de sua história, o forte foi palco de importantes confrontos, como a Guerra da Tríplice Aliança, além de serviu como base para operações das Forças Armadas na proteção do Pantanal. O local é sede de uma pequena vila, onde moradores são devotos de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da região, cuja festa religiosa é uma das mais antigas do Estado.

Com a restauração, há planos de pleitear o título de Patrimônio Mundial da Unesco.

Acesso e Turismo Sustentável

O Governo do Estado também está cuidando da infraestrutura para garantir o acesso ao forte, com a construção da MS-454, um projeto que custará R$ 40 milhões. O objetivo aqui é estimular o turismo sustentável e reforçar a imagem de Mato Grosso do Sul no cenário internacional.

Riedel destacou que é fundamental revitalizar o forte e torná-lo conhecido globalmente. Ele mencionou que a iniciativa privada é convidada a colaborar com esse esforço, pois se trata de um patrimônio que merecerá o reconhecimento da Unesco. O processo já está em andamento, tornando o Forte uma referência da história na América do Sul.

Uma História de Resistência

A história do Forte começa em 1775, quando o capitão Matias Ribeiro da Costa foi designado para construir uma fortificação que garantisse a presença portuguesa e afastasse os espanhóis. No início, a estrutura era simples. Mas, em 1797, o tenente-coronel Ricardo Franco tomou a frente e transformou o forte em uma construção de pedra e cal.

Em 1801, durante um conflito entre Portugal e Espanha, o forte resistiu a um cerco de nove dias, consolidando sua importância estratégica. Décadas depois, em 1864, ele foi atacado novamente, desta vez por tropas paraguaias na Guerra da Tríplice Aliança. A resistência da guarnição, composta por militares e civis, assegurou a sobrevivência da localidade, onde a devoção à Nossa Senhora do Carmo também teve um papel importante.

Um Patrimônio em Transformação

O Forte Coimbra, agora com 250 anos, é um testemunho da rica história do Brasil e um pilar da defesa do nosso território. Esta nova etapa, focada na preservação cultural e no fortalecimento do turismo, visa não apenas valorizar o local, mas também buscar reconhecimento internacional.

Com o suporte do Estado, do Exército e da comunidade, essa restauração promete tornar o Forte Coimbra uma referência global de memória e resistência, ampliando a identidade de Mato Grosso do Sul e do Brasil para o mundo.