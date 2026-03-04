‘Caldeirão’ volta com elenco de ‘Páginas da Vida’ no TV Teca

Neste sábado, o programa “Caldeirão com Mion” presta uma homenagem ao renomado autor Manoel Carlos, conhecido por suas contribuições à teledramaturgia brasileira. Nesta edição, haverá um reencontro emocionante com alguns dos atores da novela “Páginas da Vida”, que foi exibida originalmente em 2006. O quadro “TV Teca” será o palco para essa homenagem, onde os convidados relembrarão momentos marcantes da trama.

Os convidados deste episódio incluem nomes como Lilia Cabral, Joana Mocarzel, Gabriel Kaufmann, Fernanda Vasconcellos e Marcos Caruso. Eles compartilharão reminiscências sobre o trabalho com Manoel Carlos, que faleceu em janeiro deste ano, aos 92 anos, após uma longa internação devido à doença de Parkinson, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Páginas da Vida” narra a história de Nanda, interpretada por Fernanda Vasconcellos, que, após se engravidar durante um intercâmbio em Amsterdã e ser rejeitada pelo namorado Léo, volta ao Brasil. A trama ganha contornos dramáticos quando, após um acidente, a obstetra Helena, vivida por Regina Duarte, salva os bebês de Nanda, mas a jovem não sobrevive. Este trágico desfecho leva a conflitos intensos, especialmente entre a avó Marta, interpretada por Lilia Cabral, que decide ficar apenas com o neto e rejeitar a neta, que nasce com síndrome de Down. A luta de Helena para adotar a criança se torna um dos principais pontos da narrativa.

Além da homenagem a Manoel Carlos, o programa apresenta novidades no quadro “TV Teca”, que desafia os convidados a testarem suas memórias sobre o vasto acervo da Globo. Para trazer um toque de humor, dois humoristas foram adicionados à equipe: Luana Zucoloto e Rafael Infante, que se juntam a Maria Clara Gueiros, Welder Rodrigues, Robson Nunes e Lucio Mauro Filho. Nesta gravação, Lucio será substituído por Lud Anjos.

Luana Zucoloto comentou sobre o clima nostálgico do quadro, destacando a importância de recordar grandes momentos da televisão brasileira, enquanto Rafael Infante ressaltou a celebração da dramaturgia nacional que a dinâmica oferece.

A produção do “Caldeirão com Mion” é feita pelos Estúdios Globo, sob a apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção executiva está a cargo de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, sob a direção de gênero de Monica Almeida.