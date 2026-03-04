Dia Mundial da Obesidade: descubra a urgência da atenção no Brasil

O Brasil está enfrentando um grande desafio quando o assunto é saúde pública. Dados do Atlas Mundial da Obesidade mostram que cerca de 68% dos adultos brasileiros estão com sobrepeso. Desses, 31% já enfrentam o problema da obesidade, e 37% estão em níveis que afetam diretamente a saúde.

Se a situação continuar assim, quase metade da população adulta pode ter obesidade nas próximas décadas. O médico Marcelo Carneiro, especialista na área e cirurgião bariátrico, ressalta que a situação pede um olhar mais atento.

“Não estamos falando de algo que pode acontecer no futuro, mas de uma realidade que já afeta milhões de pessoas. A obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial. Não se trata apenas de comer mal ou de preguiça para se movimentar. Há fatores hormonais, genéticos, emocionais e socioeconômicos que entram nessa história”, explica.

Doenças ligadas à obesidade

Os números não mentem. Dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, mostram que desde 2006, o número de brasileiros com diabetes aumentou 135%, e a hipertensão cresceu 31%. Ambas as condições estão diretamente relacionadas ao aumento da obesidade.

“Esse quadro aumenta o risco de diabetes tipo 2, agrava a hipertensão e está associado a problemas cardíacos sérios, como infarto e AVC”, alerta Carneiro.

Discussão e soluções

Segundo o médico, a conversa sobre obesidade no Brasil ainda é muito superficial. Geralmente, o tema ganha destaque apenas em datas específicas, como o Dia Mundial da Obesidade. Enquanto isso, a sociedade oscila entre ignorar os riscos do sobrepeso e buscar soluções rápidas, como canetas emagrecedoras que bombam nas redes sociais.

“Usar canetas emagrecedoras sem a supervisão de um profissional pode ser perigoso. Não há tratamento que funcione como uma mágica. O cuidado deve ser personalizado, contínuo e com acompanhamento médico”, enfatiza.

Políticas públicas e tratamento

Para encarar a obesidade, Carneiro defende que precisamos de políticas públicas robustas e de longo prazo. O foco deve ser no acesso a tratamentos clínicos e cirúrgicos quando necessário, além de criar ambientes mais saudáveis desde a infância. “A obesidade não é uma falha individual; é um desafio coletivo. Precisamos ir além das palavras e implementar estratégias sustentáveis de prevenção e tratamento, antes que a situação se torne nossa nova realidade.”

Quando a gente pensa em saúde e qualidade de vida, é preciso lembrar que cuidar do corpo é um esforço conjunto. Seja ajustando a dieta ou se movimentando mais, cada pequeno passo conta.