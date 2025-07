Cacau Protásio se despede do elenco de “Vai Que Cola” após 13 anos

A atriz Cacau Protásio anunciou o fim de sua participação no humorístico “Vai Que Cola” após 13 temporadas. A confirmação veio diretamente da emissora, que informou que a atriz já havia terminado suas gravações na temporada atual.

Cacau, que interpreta a divertida Terezinha desde a estreia do programa em 2013, se despediu dos fãs, ressaltando a alegria e as aprendizagens que teve durante sua trajetória na produção. Em comunicado, ela expressou sua gratidão a todos que estiveram ao seu lado, destacando a importância do papel que desempenhou na vida de tantas pessoas.

Neste momento de transição, Cacau está trabalhando em novos projetos de comédia, incluindo um filme nos Estúdios Globo, embora detalhes sobre o título e a data de lançamento ainda não tenham sido divulgados. Essa mudança marca uma nova fase em sua carreira, onde ela pretende explorar diferentes formatos e personagens.

No entanto, os últimos tempos nos bastidores do programa não foram calmos. Informações indicam que Cacau e a também atriz Samantha Schmütz tiveram desentendimentos durante as gravações, reeditando conflitos que já ocorreram anteriormente. Essa situação pode ter influenciado a decisão da atriz de deixar a série.

Além da saída de Cacau, “Vai Que Cola” já tem data confirmada para seu encerramento. O programa, que se tornou um dos mais queridos da televisão paga brasileira desde sua estreia em 2013, terá sua 14ª e última temporada em 2026. A informação foi confirmada pelo ator Marcelo Médici, que interpreta Sanderson. Ele destacou que ainda haverá duas temporadas inéditas antes do programa se despedir de vez do público.

O humorístico se destacou ao longo dos anos pela sua abordagem cômica e elenco carismático, incluindo outros nomes como Marcus Majella, Samantha Schmütz, Catarina Abdalla, Paulinho Serra e Silvio Guindane. Na memória dos fãs, o querido Paulo Gustavo também fez parte das primeiras temporadas, contribuindo para o sucesso da atração antes de seguir para outros projetos.

“Vai Que Cola” fará falta na programação, já que se consolidou como um dos maiores sucessos de humor da história do canal, mantendo sua relevância por mais de uma década.