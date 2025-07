Round 6 destaca a importância da inovação no cotidiano

Nos encontros que costumava participar como repórter em uma grande editora, era comum ver assinantes discutindo matérias publicadas em uma revista. Esses leitores, em grupos de dez ou mais pessoas, compartilhavam suas opiniões sobre os conteúdos. Curiosamente, quando perguntados sobre quais reportagens mais gostaram, muitos mencionavam textos que não tinham relação direta com os temas que afirmavam ter interesse. Essa experiência levou à conclusão de que o público tende a desejar consumir conteúdos que, muitas vezes, ainda não reconhece como desejados.

Com mais de dez anos de experiência em produção audiovisual, percebo que essa mesma lógica se aplica ao desenvolvimento de filmes e séries. Embora algoritmos das plataformas de streaming avaliem dados de consumo para sugerir conteúdos, eles não conseguem captar os desejos mais profundos e inconscientes do público. Se apenas os dados fossem considerados, é improvável que uma série como “Round 6”, da Netflix, tivesse sido produzida. Essa série, com forte crítica social e elementos de violência, não se encaixava nos padrões de sucesso das produções anteriores.

A série “Round 6” se destacou por suas temáticas, que exploram questões sociais ao mesmo tempo em que entretêm o público. A trama envolvente e inesperada conquistou uma enorme audiência, mostrando que existem interesses por histórias que vão além do que se imagina. Essa dinâmica entre os desejos do público e a oferta de novos conteúdos evidencia a importância de se atrever a sair do convencional no mundo da produção audiovisual.