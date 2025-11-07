A viagem termina com ibope maior que o de tieta
A reprise da novela Rainha da Sucata estreou na Globo com uma audiência considerada abaixo do esperado. Durante sua primeira semana, a trama de Silvio de Abreu alcançou uma média de 14 pontos, tornando-se a estreia com menor índice entre as últimas produções apresentadas no programa Vale a Pena Ver de Novo.
Em contraste, a novela A Viagem terminou sua reapresentação com uma média final de 17 pontos, superando o desempenho de Tieta, que ficou com 16 pontos. Por outro lado, a série Êta Mundo Melhor! continua se destacando, com a melhor média da faixa das 18h nos últimos quatro anos, atingindo 20 pontos.
No horário nobre, as novelas Dona de Mim e Três Graças permanecem com uma disputa acirrada, empatadas tecnicamente, com uma média de 22 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media.
A seguir, apresentamos a tabela com as médias parciais das novelas exibidas na Globo até o dia 7 de novembro de 2025:
|Novela
|Média parcial
|Média arredondada
|Terra Nostra
|11,86
|12
|Rainha da Sucata
|13,95
|14
|A Viagem
|16,80
|17
|Êta Mundo Melhor!
|19,78
|20
|Dona de Mim
|21,62
|22
|Três Graças
|22,10
|22
Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a medir o alcance de cada novela e sua receptividade junto ao público.