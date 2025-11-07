A viagem termina com ibope maior que o de tieta

A reprise da novela Rainha da Sucata estreou na Globo com uma audiência considerada abaixo do esperado. Durante sua primeira semana, a trama de Silvio de Abreu alcançou uma média de 14 pontos, tornando-se a estreia com menor índice entre as últimas produções apresentadas no programa Vale a Pena Ver de Novo.

Em contraste, a novela A Viagem terminou sua reapresentação com uma média final de 17 pontos, superando o desempenho de Tieta, que ficou com 16 pontos. Por outro lado, a série Êta Mundo Melhor! continua se destacando, com a melhor média da faixa das 18h nos últimos quatro anos, atingindo 20 pontos.

No horário nobre, as novelas Dona de Mim e Três Graças permanecem com uma disputa acirrada, empatadas tecnicamente, com uma média de 22 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media.

A seguir, apresentamos a tabela com as médias parciais das novelas exibidas na Globo até o dia 7 de novembro de 2025:

Novela Média parcial Média arredondada Terra Nostra 11,86 12 Rainha da Sucata 13,95 14 A Viagem 16,80 17 Êta Mundo Melhor! 19,78 20 Dona de Mim 21,62 22 Três Graças 22,10 22

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a medir o alcance de cada novela e sua receptividade junto ao público.