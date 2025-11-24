Veteranos retornam à Globo com novo formato inovador

Produção Inovadora: Novela Vertical Estreia nas Redes Sociais

Nesta terça-feira, 25, os Estúdios Globo lançam sua primeira novela no formato vertical, intitulada "Tudo Por Uma Segunda Chance". Com episódios curtos de 2 a 3 minutos, a série é projetada especialmente para visualização em dispositivos móveis, atendendo às novas tendências de consumo de conteúdo.

A trama gira em torno de Lucas e Paula, dois jovens prestes a se casar. No entanto, suas vidas são perturbadas por Soraia, interpretada por Jade Picon, uma amiga cujo amor não correspondido por Lucas a leva a tramar a separação do casal, com motivações que vão além da amizade. Os pais dos protagonistas são interpretados por renomados atores como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Leonardo Bricio e Marcos Winter, que enriquecem a história com suas experiências.

Desafios e Novidades do Formato Vertical

Em entrevistas, os atores expressaram suas impressões sobre esse inovador formato. Beth Goulart, que não aparecia em novelas da Globo há 17 anos, comentou que essa nova abordagem se alinha com os hábitos contemporâneos de consumo. Ela acredita que o público terá mais liberdade para decidir como assistir e absorver as histórias. "É uma forma mais rápida e intensa de contar uma história", afirmou.

Vanessa Gerbelli, que tem experiência em produções recentes, destacou como a nova estrutura exige um aprendizado completo. Ela mencionou que a experiência do novo formato é desafiadora, mas muito interessante. "É fascinante ver como um capítulo pode durar apenas 2 minutos e meio", disse.

Mudanças na Narrativa e na Atuação

Marcos Winter enfatizou que a principal diferença desse formato em relação às novelas tradicionais é a duração dos episódios, que leva à criação de uma narrativa mais concisa e cheia de conflitos. A nova dinâmica exige que cada episódio esteja repleto de ganchos, de modo a manter o público engajado diariamente.

Leonardo Bricio também comentou sobre as adaptações necessárias para o enquadramento vertical, mas assegurou que a essência da atuação se mantém. Ele ressaltou que, apesar das mudanças técnicas, o objetivo de transmitir emoções e conectar-se com o público permanece intacto.

Enredo de Traições e Manipulações

Na narrativa de "Tudo Por Uma Segunda Chance", a relação entre Lucas e Paula é testada pelas manipulações de Soraia, que utiliza sua amizade e a ajuda de Roberto, um jovem apaixonado por ela, para tentar separar o casal e ganhar tanto o coração de Lucas quanto sua herança. Enquanto isso, Paula tem o apoio de Arthur, um amigo que se torna essencial na luta para preservar seu relacionamento.

A produção conta com um total de 50 capítulos, todos escritos por Rodrigo Lassance e dirigidos por Adriano Melo. Os episódios são disponibilizados exclusivamente nas redes sociais da Globo. A cada terça-feira, 10 novos capítulos serão lançados no perfil oficial da emissora, permitindo que o público acompanhe a história de maneira contínua. A proposta é oferecer uma trama envolvente, rica em suspense e reviravoltas, ideal para quem está habituado a consumir conteúdo rapidamente nas plataformas digitais.