Brasil corre risco de ficar fora da Copa do Mundo 2026

Na última terça-feira, dia 9, a Seleção Brasileira conseguiu garantir a sua vaga na Copa do Mundo de 2026, mesmo com uma derrota apertada de 1×0 para a Bolívia. Apesar desse resultado, o Brasil já está confirmado na competição, que vai acontecer na América do Norte no ano que vem.

Comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, a Seleção terminou as Eliminatórias Sul-Americanas com o que muitos consideram uma das maiores decepções da sua história. A fase de classificação deixou muito a desejar e levantou várias questões entre torcedores e especialistas.

É compreensível que, ao ler sobre essa situação, você possa estar se perguntando: “Como o Brasil pode estar classificado e não ter representantes brasileiros entre os técnicos das seleções?” Bom, é isso que vamos explorar a seguir.

Quem são os técnicos das seleções classificadas para a Copa de 2026?

Até agora, 18 seleções carimbaram os seus passaportes para a Copa do Mundo. Curiosamente, nenhuma delas está sob a batuta de um técnico brasileiro. Aqui vai uma listinha para você conferir:

Estados Unidos (país-sede) – Mauricio Pochettino (argentino) México (país-sede) – Javier Aguirre (mexicano) Canadá (país-sede) – Jesse Marsch (estadunidense) Japão – Hajime Moriyasu (japonês) Nova Zelândia – Darren Bazeley (britânico) Irã – Amir Ghalenoei (iraniano) Argentina – Lionel Scaloni (argentino) Uzbequistão – Timur Kapadze (uzbeque) Coreia do Sul – Hong Myung-bo (sul-coreano) Jordânia – Jamal Sellami (marroquino) Austrália – Tony Popovic (australiano) Brasil – Carlo Ancelotti (italiano) Equador – Sebastián Beccacece (argentino) Uruguai – Marcelo Bielsa (argentino) Colômbia – Néstor Lorenzo (argentino) Paraguai – Gustavo Alfaro (argentino) Marrocos – Walid Regragui (marroquino-francês) Tunísia – Sami Trabelsi (tunisiano)

Desempenho da Seleção Brasileira

Infelizmente, a Seleção se despediu das Eliminatórias na quinta colocação, acumulando apenas 28 pontos e um aproveitamento de 51%. Esse cenário é considerado um dos piores desde o início desse formato de competição, o que gerou bastante frustração.

As frequentes mudanças na comissão técnica — com Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti passando pela equipe em momentos distintos — dificultaram o planejamento e a continuidade do trabalho. Apesar disso, o Brasil garantiu uma posição de cabeça de chave para a próxima Copa do Mundo, graças à sua classificação no ranking da FIFA.

Agora, o foco é nos amistosos que estão por vir, com jogos marcados contra a Coreia do Sul e o Japão em outubro. Esses confrontos serão importantes para testar novas formações e táticas sob a orientação de Ancelotti. Além disso, a Seleção está planejando enfrentar equipes africanas e europeias, diversificando a experiência de seus atletas e se preparando para os desafios do Mundial de 2026.