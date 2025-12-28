Tadeu Schmidt traz novidades e aguça torcida para o BBB 26

Expectativa para o BBB 26 Cresce com Novidades e Mistérios

A poucos dias da estreia do Big Brother Brasil 26, o apresentador Tadeu Schmidt está animando o público ao comentar sobre a nova temporada. Em um vídeo recente, ele respondeu de forma bem-humorada a perguntas e especulações dos fãs, aumentando a expectativa sobre os participantes. Quando questionado sobre a possibilidade de um "casal de gostosos" no programa, Tadeu brincou, afirmando que realmente haverá um casal que promete agradar: “Temos. Maravilhosos! Aliás, um casal, não. É um só que você quer? Só queria um? Está fácil.”

Durante sua interação, Tadeu também falou sobre rumores envolvendo a entrada de celebridades no grupo Camarote. Ele citou o jogador Thiago Galhardo, que recentemente deixou o Santa Cruz, e foi direto ao ponto: “Acho que não,” descartando a possibilidade da presença do atleta na nova edição.

A edição deste ano manterá os tradicionais grupos Pipoca e Camarote, mas trará uma novidade: a inclusão de ex-participantes, conhecidos como Veteranos. Tadeu incentivou a torcida dos fãs ao comentar que a lista de participantes é forte, afirmando: “É para bater ansiedade mesmo. É impossível você considerar fraca a nossa lista.” Ele também refletiu sobre o comportamento dos veteranos. Ele questionou se eles poderiam agir com arrogância, ponderando se, na verdade, eles teriam aprendido com suas experiências passadas: “Será? Ou será que ele já tem experiência e sabe que isso pode acabar com o jogo dele?”

A estreia do BBB 26 está marcada para 12 de janeiro e promete misturar diferentes perfis, trazendo várias surpresas no formato do programa. Entre os dias 9 e 11 de janeiro, a Globo exibirá o programa especial Seleção BBB, que acompanhará o cotidiano do grupo Pipoca. Esses participantes serão confinados na Casa de Vidro e escolhidos pelo público. Pela primeira vez, o processo de seleção ocorrerá simultaneamente em todas as cinco regiões do Brasil, o que promete aumentar a diversidade e o alcance do elenco da nova edição.