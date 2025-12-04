TV Cultura revela programação de 2026 com ‘Vitrine’ e ‘Bem Brasil’

A Fundação Padre Anchieta anunciou, na quarta-feira, 3 de dezembro, a nova programação para a TV Cultura em 2026, destacando o reposicionamento editorial da emissora. O evento, realizado no Solar Fábio Prado, contou com a presença de dirigentes e autoridades estaduais e teve como objetivo detalhar as metas da TV para aumentar sua relevância e melhorar seus serviços ao público, com foco na comunicação pública e em uma abordagem multiplataforma.

Entre as novidades, a TV Cultura vai reinstaurar o programa ‘Bem Brasil’ e preparar uma comemoração pelos 40 anos de ‘Roda Viva’. Também está previsto um documentário sobre Roberto Rivellino, que celebra seus 80 anos. O plano inclui estreias e especiais que buscam reforçar a memória cultural, a música e o debate, promovendo uma combinação entre a tradição de programas reconhecidos e formatos contemporâneos de entrevistas e performances.

Em relação ao jornalismo, a nova apresentação do ‘Jornal da Cultura’ será conduzida por Rita Lisauskas a partir de 29 de dezembro. A direção da emissora explicou que essa mudança é parte de um esforço para criar uma grade de programação mais clara e identificável, estabelecendo horários fixos para ajudar a fidelizar a audiência e aumentar a recordação dos programas.

A estratégia para 2026 também envolve a adoção de inovações tecnológicas. A presidência da Fundação anunciou a chegada da chamada ‘TV 3.0’ e a criação de um núcleo dedicado ao desenvolvimento de interatividade, um conceito conhecido como “tele-participante”. No curto prazo, a emissora vai ampliar as transmissões ao vivo do programa ‘Antimatéria’ e criar mais oportunidades para a cultura e a variedade, sempre mantendo critérios de curadoria e acessibilidade.

Além disso, a programação revisitada incluirá ajustes em programas de referência como ‘Metrópolis’ e iniciativas voltadas para o público infantil e educativo. O programa ‘Quintal da Cultura’ planeja realizar gravações no interior de São Paulo, aumentando a representação territorial e envolvendo artistas e educadores da região. A área comercial e digital está aberta a parcerias para integrar novos projetos, com pacotes de patrocínio voltados para ações de interesse público.

No geral, a nova programação da TV Cultura para 2026 tem como objetivo ligação entre o legado e a modernidade ao reunir marcas históricas, jornalismo útil e inovações técnicas. A Fundação busca estabelecer horários estáveis, ampliar os formatos de programação e experimentar novas formas de interatividade, sempre mantendo como prioridade a comunicação pública. Com os retornos de programas esperados e ajustes em andamento, a emissora procura consolidar sua identidade e aumentar seu impacto cultural em diversas plataformas.