Presidente da Colômbia Destaca Importância da Educação Pública em Celebração de 500 Anos de Santa Marta

Santa Marta, 28 de julho — O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reforçou a relevância da educação pública para a democratização do conhecimento e do acesso à arte durante um evento na cidade de Santa Marta. A ocasião marcou o aniversário de 500 anos de fundação da cidade, a mais antiga do país.

Em uma cerimônia realizada em uma escola local, Petro enfatizou que a educação deve ser acessível a todos, não apenas a uma elite privilegiada. "O esforço pela educação pública é um dos pilares dos governos progressistas. O acesso ao saber deve ser para todos", afirmou o presidente.

O evento aconteceu ao entardecer, com um clima festivo repleto de música e jovens vestidos com roupas típicas da região caribenha. Contando com a presença de centenas de crianças, bandas escolares e autoridades, como o prefeito de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, e a ministra das Culturas, Yannai Kadamani, o ambiente era de celebração e alegria.

Durante a cerimônia, Gustavo Petro entregou instrumentos musicais, como acordeões, guitarras e tambores, como parte do programa "Artes para a Paz". Este programa distribuiu um total de 246 instrumentos em 59 escolas do departamento de Magdalena, que beneficiarão mais de 10.000 alunos.

A ministra das Culturas, Yannai Kadamani, também fez um pronunciamento, ressaltando que a cultura é fundamental para criar espaços de diálogo e aprendizado. Ela expressou seu desejo de que todas as crianças do país tenham a oportunidade de contar suas histórias e superar o legado da violência.

As festividades em Santa Marta para celebrar seus 500 anos incluem desfiles, atividades culturais e um grande concerto com o artista local Carlos Vives, que se apresentará na baía da cidade. Vives cantará a música "500", especialmente composta para esta comemoração, juntamente com músicos locais e crianças da comunidade arhuaca, destacando a riqueza cultural da cidade.

No contexto da celebração, o presidente também fez uma reflexão sobre as origens das cidades antigas da Colômbia. Ele mencionou que Santa Marta não foi a primeira cidade espanhola no país, citando a existência de possíveis assentamentos anteriores na região do Darién, na fronteira com o Panamá, que fazem parte do patrimônio histórico colombiano.

As festividades que marcam meio milênio de existência de Santa Marta prometem resgatar a importância desta cidade e sua contribuição para a cultura e história da Colômbia.