Marcus Majella será protagonista de filme dos Estúdios Globo

Filmagens de ‘Maravilha!’ Começam em Belém do Pará

A nova produção dos Estúdios Globo, intitulada ‘Maravilha!’, inicia suas filmagens neste sábado, dia 14 de março, na cidade de Belém, no Pará. Este longa-metragem tem como cenário o vibrante universo do tecnobrega, um gênero musical popular na região, e irá procurar capturar a atmosfera festiva dessas celebrações culturais.

A primeira cena do filme será gravada em uma verdadeira tradicional festa de tecnobrega, utilizando como locação a famosa aparelhagem Crocodilo, um pilar desse ambiente musical. No centro da trama está Marcus Majella, que interpretará Paulinho Maravilha, um cantor excêntrico que se tornou ícone nessa cena fictícia. Na história, Paulinho recebe a oportunidade de se apresentar no programa ‘Domingão com Huck’, um convite que ele vê como seu grande momento.

No entanto, a narrativa ganha um novo rumo quando Paulinho decide ir ao Rio de Janeiro antes da apresentação para realizar procedimentos estéticos. Com isso, ele busca aprimorar sua imagem, mas seus planos não saem como esperado, colocando sua aparência em risco justo antes do show. Sem conseguir se recuperar a tempo, Paulinho se vê em uma situação complicada, levando-o a uma solução inusitada para não decepcionar os fãs.

A comédia se desenrola a partir desse dilema de identidade. Paulinho acaba trocando de lugar com Jota, um desconhecido que se parece muito com ele. Essa troca de identidade, que será interpretada pelo próprio Majella, é o que impulsiona o humor do filme. A confusão gerada pela troca de aparências se torna o motor central da história.

O elenco do filme é composto por um time diversificado, incluindo artistas renomados como Lilia Cabral, Igor Fortunato, Pablo Sanábio, Duda Pimenta, Paulo Colucci, Daniela Fontan e Leona Vingativa. Essa ampla presença ajuda a reforçar a homenagem ao tecnobrega e a enriquecer a narrativa com diferentes tons e perfis, ampliando os horizontes da comédia.

‘Maravilha!’ é fruto do trabalho da equipe criativa dos Estúdios Globo, com roteiro elaborado por Renata Andrade e Thais Pontes. A direção é de Pedro Brenelli, e a produção é supervisionada por Patrícia Pedrosa, com Mariana Pinheiro como produtora. Com seu início em Belém e a proposta de explorar música, performance e transformações, este filme se destaca como uma das promessas do cinema nacional.