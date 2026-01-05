Audiência da TV: números consolidados de 4 de janeiro de 2026

No domingo, 4 de janeiro de 2026, o programa “Domingo Espetacular” alcançou um importante marco ao atingir seu melhor índice de audiência em cinco meses, impulsionado pela cobertura da prisão de Nicolás Maduro. Com essa performance, a atração superou o “Programa Silvio Santos”, que teve uma queda em sua audiência.

Enquanto isso, o “Domingão com Huck” enfrentou uma diminuição no número de espectadores. Essa perda de público foi atribuída ao período de férias e à baixa popularidade de quadros como o “Sexolândia”, que não conseguiram atrair uma grande audiência.

Ainda no ar, o “Domingo Legal” manteve-se como vice-líder de audiência, conseguindo uma performance superior ao “Acerte ou Caia!”.

Na programação matutina, o “Globo Rural” continua dominando, liderando entre as emissoras no horário.

As audiências consolidadas do domingo, conforme os dados coletados, foram as seguintes:

– Santa Missa: 4,2 pontos

– Globo Repórter (reapresentação): 5,4 pontos

– Antena Paulista: 6,3 pontos

– Auto Esporte: 6,4 pontos

– Globo Rural: 9,1 pontos

– Viver Sertanejo: 8,9 pontos

– Esporte Espetacular: 8,2 pontos

– Flash do Jornalismo: 8,7 pontos

– Temperatura Máxima (filme “Vingadores – Era de Ultron”): 9,8 pontos

– Campeões de Bilheteira (filme “Avatar”): 11,2 pontos

– Domingão com Huck: 11,6 pontos

– Fantástico: 15,7 pontos

– Domingo Maior (filme “Alerta de Emergência”): 8,0 pontos

– Cinemão (filme “Inimigo de Estado”): 4,7 pontos

– Vai que Cola: 3,6 pontos

– Hora 1: 4,4 pontos

Na programação da concorrência, os seguintes números foram registrados:

– Flash do Jornalismo: 0,7 pontos

– Record Kids: 1,6 pontos

– Eu, a Patroa e as Crianças: 1,8 pontos

– Copinha: São Paulo x Mauriense: 2,4 pontos

– Todo Mundo Odeia o Chris: 2,0 pontos

– Flash do Jornalismo 2: 2,3 pontos

– Cine Maior (filme “Policial em Apuros”): 2,4 pontos

– Acerte ou Caia!: 5,1 pontos

– Domingo Espetacular: 7,5 pontos

– Cine Record Especial (filme “Red 2”): 3,3 pontos

– Chicago P.D: 2,5 pontos

Para o SBT, os números foram:

– SBT Notícias: 1,8 pontos

– Pé na Estrada: 1,9 pontos

– SBT Sports: 2,0 pontos

– Show do Motor: 1,6 pontos

– Domingo Animado: 1,4 pontos

– Clube do Chaves: 2,1 pontos

– Tele Sena: 2,5 pontos

– Domingo Legal (várias edições): 5,4 pontos, 6,6 pontos e 5,8 pontos

– Roda a Roda Jequiti: 6,1 pontos

– Programa Silvio Santos: 6,1 pontos

– Mestres da Mágica: 3,2 pontos

Na Band, os dados de audiência foram:

– Band Kids: 0,0 pontos

– Manhã Melhor: 0,1 pontos

– Mobiauto: 0,2 pontos

– Saúde e Bem-Estar: 0,2 pontos

– Cidade Forte, Brasil Forte: 0,2 pontos

– Viva Sorte: 0,4 pontos

– Show do Esporte: 0,4 pontos

– Plantão: 0,6 pontos

– Copa Africana de Nações (jogos): 1,5 a 1,9 pontos

– Domingo no Cinema (filme “Karatê Kid 3”): 1,8 pontos

– Perrengue na Band: 1,6 pontos

Esses números são importantes e refletem a audiência entre as emissoras de televisão na capital paulista, sendo um indicador crucial para o mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo.