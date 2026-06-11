Inflamação no fígado: descubra sintomas preocupantes

Nas redes sociais, a Juliette fez todo mundo ficar alerta ao contar que teve uma crise de inflamação no fígado durante uma viagem a Salvador. Ela precisou de atendimento médico depois de sentir dores fortes, enjoo e ficar mal. Depois de alguns dias, apareceu nos vídeos com o rosto inchado, dizendo que estava fazendo exames para descobrir a origem do problema. Isso deixou uma boa parte dos fãs preocupada com a saúde.

O caso da artista reacendeu a história sobre a importância de cuidar do fígado. Muitas doenças do fígado são silenciosas; você pode não perceber que algo está errado até que os sintomas se tornem bem evidentes. Às vezes, isso acontece só quando a situação já está complicada, e o corpo começa a dar sinais que não podem ser ignorados.

Michel Fernandes, um gastroenterologista, alerta sobre os sintomas que nunca devem ser levados na esportiva. “O fígado é muito discreto. Muitas pessoas só percebem que tem algo errado em exames de rotina ou quando a questão já está mais avançada. Dor no abdômen, enjoo, vômito, cansaço extremo e inchaço podem indicar que algo sério está rolando”, ele explica.

E tem mais. Retenção de líquidos e inchaço no rosto são outros sinais que podem aparecer. “Quando o fígado está inflamado, o corpo pode responder de forma a deixar você estufado, com edema e até alterações no seu metabolismo. Além disso, sem apetite, febre e desconforto abdominal são mais alguns sintomas que o corpo pode exibir”, finaliza o médico.

Estilo de vida, medicamentos e suplementos afetam o fígado

Inflamação no fígado não é só questão de consumo de álcool. O que você faz no dia a dia também pode afetar esse órgão importante. A endocrinologista Patrícia Gracitelle aponta que o aumento de problemas hepáticos entre os jovens está diretamente ligado ao estilo de vida que levam, como alimentação rica em ultraprocessados, estresse e sedentarismo.

“Estamos vendo muita gente com sobrecarga hepática, mesmo quem não bebe. Você precisa ficar atento”, alerta.

Outro ponto que ela destaca é o uso indiscriminado de medicamentos e suplementos. Muitas pessoas caem na armadilha de achar que tudo que é vendido sem receita é inofensivo. “O fígado se encarrega de metabolizar muitas dessas substâncias, e o excesso pode causar inflamações sérias”, comenta.

Invista em hábitos que ajudam a proteger a saúde hepática

A prevenção ainda é o melhor remédio para evitar inflamações e outros problemas no fígado. Mudanças simples na rotina podem ter um impacto enorme. Patrícia reforça que manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios são fundamentais.

“Beber água na medida certa, fazer atividade física regularmente, manter o peso sob controle e ter uma dieta rica em alimentos naturais são prioridade para a saúde do fígado. O corpo sempre dá sinais antes que algo piore, então é bom ficar de olho nos sinais que ele envia”, afirma.

Michel complementa, dizendo que fazer exames regularmente é essencial, especialmente para quem tem fatores de risco. “Muitas alterações no fígado podem só aparecer em exames laboratoriais. Consultar um médico periodicamente ajuda a pegar problemas antes deles se agravarem”, aconselha.

Procure avaliação médica diante de sintomas persistentes

Os especialistas concordam: não adianta tentar ser seu próprio médico. A automedicação e os tratamentos sem orientação muitas vezes complicam ainda mais a situação. Se você suspeita de inflamação no fígado, buscar ajuda médica é fundamental para descobrir a causa e definir o tratamento certo.

“Existem diferentes tipos de inflamação hepática, e cada um tem suas particularidades. O importante é ouvir o seu corpo e procurar um médico o quanto antes”, conclui Michel.