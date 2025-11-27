As ribeirinhas da novela das sete da Globo

A novela “Coração Acelerado” tem estreia marcada para o dia 12 de janeiro e promete levar à telinha uma mistura de romance, humor e música sertaneja, ambientada em uma comunidade ribeirinha em Goiás, às margens do rio Caturama. A trama gira em torno de Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora que sonha em se destacar no competitivo mundo da música sertaneja.

A história se desenrola em um cenário que reflete a vida simples da comunidade, onde personagens como Nora, Rosalva e Leocádia vivem. Nora, interpretada por Virgínia Rosa, é uma respeitada raizeira que utiliza seus conhecimentos de cura para ajudar os moradores. Rosalva e Leocádia, vividas por Luciana Souza e Cida Mendes, respectivamente, são primas que cultivam algodão e criam peças têxteis para sustentar suas famílias, enquanto trabalham na mansão de Zilá, uma vilã poderosa interpretada por Leandra Leal. Zilá e sua filha, Naiane, personagem de Isabelle Drummond, impõem um ambiente de pressão e humilhações, destacando as desigualdades sociais que permeiam a narrativa.

Agrado, vivida por Isadora Cruz, é uma jovem com forte ligação às suas raízes culturais e que recusa se adaptar às imposições do mercado musical. Sua luta por reconhecimento a levará a reenccontrar João Raul, um famoso cantor interpretado por Filipe Bragança. Este reencontro não passa despercebido e gera repercussão nas redes sociais, chamando a atenção do público e, consequentemente, de Naiane, que se vê ameaçada pela ascensão de Agrado.

A relação entre Agrado e João Raul forma um triângulo amoroso que desencadeia conflitos sobre fama, visibilidade e a pressão das redes sociais. Enquanto Naiane tenta defender sua posição, Agrado se vê desafiada a lidar com os preconceitos e a competitividade do setor. A trama também questiona a identidade e o pertencimento da protagonista: até que ponto ela está disposta a abrir mão de seus valores para ter sucesso?

“Coração Acelerado” busca não apenas entreter, mas também abordar questões sociais e culturais, refletindo a diversidade do Brasil. A história é carregada de elementos regionais e traz uma sonoridade popular que vai do romantismo ao ritmo tradicional sertanejo. O elenco e a estética vibrante, com cenários reais do Centro-Oeste, oscilam entre leveza e emoção, criando uma atmosfera que valoriza o cotidiano da comunidade ribeirinha.

A novela é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, experientes em tramas populares, e dirigida por Carlos Araújo. Com um olhar sensível sobre o cotidiano e desafios enfrentados por mulheres no cenário musical, “Coração Acelerado” promete conquistar o público ao retratar histórias de superação, amor e luta por reconhecimento em um universo tradicionalmente masculino.

Com a proposta de trazer à tona a cultura e a identidade regional, a produção se destaca por enfatizar a importância do cenário local e da trilha sonora na narrativa. Ao ambientar a história em Goiás e incorporar elementos sertanejos, a novela busca uma representação mais abrangente do Brasil, atraindo espectadores que valorizam personagens conectados às suas origens.

A expectativa para a estreia é alta, com a certeza de que “Coração Acelerado” deverá conquistar o público ao mesclar entretenimento, cultura e as realidades enfrentadas por mulheres que buscam seu lugar na música. A trama promete envolver os espectadores com reviravoltas, dilemas amorosos e a força dos personagens em suas jornadas.