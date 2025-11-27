Joélly descobre a verdadeira paternidade de Jorginho

A novela “Três Graças” está prestes a revelar um segredo que mudará a vida da personagem Joélly, interpretada por Alana Cabral. A jovem descobrirá que Jorginho, vivido por Juliano Cazarré, é seu pai. Essa revelação promete trazer novos desafios e reviravoltas à trama.

Tudo começa quando Joélly ouve uma conversa entre Kellen, interpretada por Luiza Rosa, e Lígia, papel de Dira Paes. Elas comentam sobre uma conversa não tão amigável entre Gerluce, mãe de Joélly, e o pai da criança que estava envolvida na situação. Curiosa, Joélly decide confrontar Kellen e o pastor Albérico, interpretado por Enrique Diaz, para entender melhor o que está acontecendo, mas não consegue obter respostas diretas.

Mais tarde, Jorginho intervém para ajudar Joélly e Raul, interpretado por Paulo Mendes, que estão sendo importunados por Bagdá, personagem de Xamã. Isso faz Joélly lembrar que viu Jorginho na igreja no mesmo dia em que sua mãe estava lá. Essa lembrança, combinada com a ajuda que recebeu dele, leva Joélly a deduzir que ele pode ser seu pai. Para confirmar suas suspeitas, ela decide perguntar diretamente a Jorginho. Albérico, por sua vez, sugere que ela converse com Gerluce, que está em viagem com Paulinho, papel de Romulo Estrela.

Quando Gerluce retorna, Joélly não hesita em buscar a verdade e finalmente descobre que Jorginho realmente é seu pai. Essa confirmação representa um momento crucial na trama de “Três Graças”, que é uma criação de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A novela é exibida até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama Cuida”.

A direção artística fica a cargo de Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Com a nova revelação sobre a paternidade de Joélly, os fãs da novela estão ansiosos para acompanhar o desenrolar dessa nova fase da história. “Três Graças” é exibida de segunda a sábado, logo após o “Jornal Nacional”.