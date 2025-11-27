Suellen, de Isis Valverde, fica de fora da continuação de ‘Avenida Brasil’

A TV Globo anunciou que está desenvolvendo uma sequência da famosa novela “Avenida Brasil”. O lançamento está previsto para 2027. Porém, um detalhe importante é que a nova trama não contará com a personagem Suellen, interpretada por Isis Valverde na versão original. A justificativa para essa ausência é que a história da personagem foi completamente encerrada, e a atriz decidiu se concentrar em projetos de filmes e séries, afastando-se temporariamente das novelas.

A nova sinopse, que está sendo criada pelo autor João Emanuel Carneiro, introduzirá uma nova personagem feminina, descrita como sensual. Até o momento, não foram revelados muitos detalhes sobre sua personalidade ou importância na trama. Isso levanta expectativas entre os fãs, pois pode haver semelhanças com Suellen, uma personagem muito querida na versão anterior.

A ideia de continuar “Avenida Brasil” partiu da direção de dramaturgia da Globo, liderada por José Luiz Villamarim, que também foi um dos diretores da novela original. A emissora considera “Avenida Brasil” como um marco na teledramaturgia brasileira, uma vez que seu último capítulo alcançou impressionantes 51 pontos de audiência na Grande São Paulo. Além disso, a novela foi retransmitida com grande sucesso entre 2019 e 2020 no programa “Vale a Pena Ver de Novo”, e atualmente está disponível no Globoplay, onde se destaca entre os dez conteúdos mais assistidos.

A sequência representa uma oportunidade para a Globo não apenas recuperar a audiência conquistada pela novela original, mas também para atrair um público novo. Com a experiência de João Emanuel Carneiro e a direção de Ricardo Waddington, espera-se que a nova produção traga uma narrativa envolvente e personagens cativantes, gerando expectativa tanto entre os fãs da novela original quanto entre os novos telespectadores.

No entanto, essa continuidade pode gerar reações mistas entre o público. Muitos se lembram do remake de “Vale Tudo”, que não agradou a todos. É importante destacar que a sequência de “Avenida Brasil” não será uma reinterpretação, mas sim uma continuação que introduzirá muitos personagens novos.