Dia Mundial da Corrida: evite 6 erros que causam lesões

Com a onda das corridas de rua ganhando força aqui no Brasil, fica difícil não se sentir contagiado pela empolgação. Muitas pessoas estão adotando essa prática como um jeito de cuidar da saúde e dar aquele boost na autoestima. Mas, para quem está começando, essa energia toda pode trazer alguns percalços que, acredite, podem acabar com a diversão.

O professor de Educação Física Thiago da Silva Lima, da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, alerta que é comum os novatos se jogarem de cabeça. A ideia de correr longas distâncias logo nos primeiros dias pode ser tentadora, mas o corpo não está preparado e isso pode causar dores e lesões. Foi pensando nisso que ele listou alguns erros comuns entre quem está iniciando essa jornada.

Então vamos dar uma olhada nos principais deslizes que podem te afastar da corrida!

1. Aumentar a intensidade rapidamente

Quem já está na estrada sabe: sair elevando a distância, a velocidade ou a frequência dos treinos sem a devida progressão pode resultar em um incômodo extremo. Dores musculares e lesões por esforço repetitivo aparecem logo para quem se apressa.

2. Ignorar o aquecimento

Imagina sair de casa e já pisar no acelerador? Não funciona bem no volante nem na corrida. Fazer um aquecimento prepara o corpo, ativa os músculos e diminui o risco de distensões e desconfortos durante o exercício.

3. Usar calçado inadequado

Você sabia que o tênis pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo? Um calçado sem o amortecimento certo pode causar dores nos joelhos, tornozelos e até na coluna. Escolher a opção adequada para seu tipo de pisada faz toda a diferença.

4. Não respeitar os limites do corpo

É super comum querer ir além, mas insistir em treinos mesmo sentindo dor pode levar a consequências bem ruins. Ou seja, respeitar o corpo é fundamental para não agravar lesões e prolongar o tempo de recuperação.

5. Esquecer o fortalecimento muscular

Para manter a estabilidade e melhorar o desempenho, incluir exercícios de fortalecimento na rotina é uma ótima jogada. Essa prática pode ajudar a evitar muitas lesões e, de quebra, você ainda se saída melhor nas corridas!

6. Negligenciar descanso e hidratação

Se há algo que não podemos esquecer é que a recuperação faz parte do jogo. Dormir bem, se hidratar e respeitar os períodos de descanso são essenciais para quem quer ter boa saúde e desempenho nas corridas.

Cuidados que ajudam a evitar lesões

No final das contas, a dica mais valiosa é começar devagar. Isso vai te ajudar a manter a constância e evitar frustrações. A corrida pode trazer um monte de benefícios, não só para o corpo, mas também para a mente. No entanto, é fundamental que essa prática aconteça com cuidado e sempre respeitando seus limites individuais.

Agora é só preparar o tênis e partir para a corrida!