Ângelo Campos, do Perrengue, fala sobre AVCs após cirurgia cardíaca

O apresentador Ângelo Campos, conhecido pelo programa “Perrengue na Band”, compartilhou nas redes sociais, na noite do dia 13, que passou por sérias complicações de saúde. Ele foi diagnosticado com síndrome aórtica aguda e, após uma cirurgia cardíaca que durou 12 horas, enfrentou uma recuperação difícil. Ângelo revelou que precisou de hemodiálise e sofreu três AVCs, o que resultou na paralisia do lado esquerdo do corpo. Apesar da gravidade da situação, ele está determinado a se recuperar e mostrou otimismo em sua jornada de reabilitação.

Em seu relato, o apresentador contou que sentiu dores intensas no peito e inicialmente pensou que estava tendo um infarto. Ao ser levado ao hospital, descobriu que sua condição era mais séria: a aorta, um dos principais vasos sanguíneos do corpo, estava em risco de romper, o que poderia ter levado a uma hemorragia fatal.

Angelo explicou que sua recuperação inclui um plano de tratamento multidisciplinar. Ele afirmou que, devido aos AVCs, seu lado esquerdo ficou paralisado e que agora está focado nos exercícios de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. “Tudo precisa voltar a funcionar, incluindo minha mão e meu pé”, comentou, adicionando que sua fala também está afetada.

Ele expressou gratidão pelo apoio recebido durante esse período desafiador e destacou a importância de compartilhar sua experiência. O apresentador reforçou a necessidade de se submeter a uma reabilitação intensiva para recuperar plenamente suas funções motoras e melhorar sua qualidade de vida.

A linha do tempo dos principais eventos na saúde de Ângelo Campos inclui:

– Cirurgia cardíaca de 12 horas para tratar síndrome aórtica aguda.

– Sofrimento de três AVCs no período pós-operatório.

– Necessidade de hemodiálise e paralisia do lado esquerdo como principais complicações.

– Início da reabilitação intensiva, que abrange fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Com um espírito otimista, Ângelo Campos segue firme em busca de sua recuperação total.