Felca ganha quadro no ‘Fantástico’ sobre saúde emocional

O influenciador Felca se prepara para estrear um novo quadro no programa “Fantástico”, da TV Globo, que irá tratar de assuntos importantes do mundo digital. Entre os temas abordados, estão autoestima, bullying, relacionamentos e os efeitos emocionais das redes sociais. A novidade foi anunciada durante o evento Upfront Globo 2026, que ocorreu no auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Felca é conhecido por utilizar o humor como ferramenta de reflexão e agora busca transformar sua presença nas redes sociais em uma ação que promova conscientização e acolhimento. O quadro tem como objetivo estabelecer uma conexão entre entretenimento e responsabilidade social, especialmente voltando-se para jovens e pais que lidam com os desafios do uso excessivo da internet.

Com a estreia marcada para 2026, o quadro será dividido em seis episódios e irá investigar como o uso intenso das redes sociais afeta a saúde mental de crianças e adolescentes. A proposta é combinar depoimentos de pessoas reais, histórias inspiradoras e análises de especialistas, oferecendo uma visão humanizada sobre o comportamento no ambiente digital.

Além de entreter, cada episódio buscará provocar uma reflexão sobre o impacto das plataformas digitais na autoestima e nas relações pessoais. A Globo ressaltou que a intenção é abrir um diálogo sobre o uso consciente das redes, encorajando as famílias a discutirem hábitos digitais e a estabelecerem limites saudáveis. Na programção, pai, educadores e psicólogos compartilharão suas perspectivas e sugerirão estratégias para equilibrar o tempo de tela, visando o bem-estar emocional.

A escolha de Felca para comandar o projeto reflete a valorização de sua abordagem empática e responsável em relação a temas delicados. Recentemente, ele ganhou notoriedade ao denunciar a sexualização precoce de crianças em conteúdos digitais, o que reforçou sua credibilidade e engajamento com questões sociais.

Agora, com a visibilidade que a TV aberta proporciona, Felca espera expandir a discussão sobre saúde emocional e demonstrar que o entretenimento pode ser uma ferramenta eficaz para promover empatia e reflexão na sociedade.