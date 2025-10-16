Casal na Pensilvânia gasta 654 mil reais e enfrenta acusações

Um depósito errado virou um verdadeiro acontecimento na vida de um casal da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em maio de 2019, Robert e Tiffany Williams se depararam com uma quantia nada desprezível: US$ 120 mil (cerca de R$ 654 mil) aparecendo em sua conta bancária. O responsável pelo crédito foi um funcionário do banco BB&T, que, por engano, digitou um número de conta incorreto. O que começou como um golpe de sorte logo se transformou em um pesadelo jurídico, com o casal enfrentando acusações de roubo e apropriação indevida.

De acordo com a emissora WNEP-TV, o banco tentou várias vezes entrar em contato para solicitar a devolução do dinheiro, mas não obteve resposta. Diante da ausência de comunicação, o BB&T decidiu levar o caso à Justiça, gerando uma repercussão significativa e levantando questões sobre os limites legais em casos de engano financeiro.

O erro que virou caso policial

A confusão começou quando um funcionário do BB&T, na Geórgia, errou ao digitar o número da conta. O valor caiu na conta ligeiramente despretensiosa dos Williams, moradores de Montoursville, uma cidade pequena no interior da Pensilvânia. Em vez de devolver o que não era deles, o casal sacou e gastou o dinheiro rapidamente.

O inquérito revelou que as compras foram de um carro esportivo a uma caminhonete SUV, sem contar um trailer e até um carro de corrida. Uma parte do montante também foi utilizada em viagens e para quitar dívidas pessoais. Quando o banco percebeu o erro e pediu a devolução, o saldo da conta já estava quase zerado.

Defesa, julgamento e possível pena

Quando receberam a intimação, Robert e Tiffany argumentaram que “seguiram conselhos jurídicos ruins” e que não entendiam a seriedade do caso. Mesmo assim, o Ministério Público os acusou formalmente de roubo, apropriação indébita e recebimento de bens de forma ilícita.

Cada um deles responde a quatro acusações criminais e pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão. No momento, o caso está em andamento, e os dois continuam em liberdade enquanto aguardam o julgamento.

O que diz a lei sobre depósitos errados

Assim como no Brasil, nos Estados Unidos valores recebidos por engano não pertencem ao beneficiário, mesmo que o erro não tenha sido intencional. Apropriar-se de quantias que não são suas é visto como enriquecimento ilícito, e dependendo das circunstâncias, isso pode ser classificado como um crime de furto ou roubo.

Especialistas afirmam que a devolução deve ser imediata. A boa-fé do recebedor pode ajudar a evitar punições mais severas, mas ignorar o erro ou gastar o que foi indevidamente recebido é encarado como má-fé. Isso pode resultar não só em prisão, mas também na obrigação de devolver o valor integralmente.

Um lembrete sobre ética e responsabilidade financeira

Casos como o dos Williams servem como um lembrete de que um simples depósito errado pode desdobrar-se em um verdadeiro desastre jurídico e financeiro. A tentação de usufruir do “dinheiro encontrado” pode custar à pessoa não só a liberdade, mas também a reputação e muitos anos de disputas judiciais.

A lição aqui é clara: mesmo quando o erro não foi seu, isso não torna o dinheiro seu. A transparência com o banco e a devolução imediata são essenciais para evitar consequências severas.