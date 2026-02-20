‘Pantanal’ é adicionado ao portfólio da Globo para substituir ‘Rainha da Sucata’

A TV Globo está considerando substituir a reprise da novela “Rainha da Sucata” pela nova versão de “Pantanal” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. Esta movimentação gerou especulações entre os telespectadores, uma vez que a primeira permanecerá na grade até o final de março. Apesar de não haver confirmação oficial sobre a troca, a inclusão de “Pantanal” em seu portfólio de reprises sugere que a emissora já tem estratégias em mente para melhorar a audiência vespertina.

Recentemente, a audiência de “Rainha da Sucata” tem apresentado um desempenho abaixo do esperado, impactando até mesmo a novela “Êta Mundo Melhor!”, que está sendo exibida em horário simultâneo. A troca por “Pantanal”, que é um dos sucessos mais recentes da emissora, pode ser uma tentativa de reverter a situação e trazer de volta o público que se afastou.

“Pantanal” foi exibida entre março e outubro de 2022, com um total de 167 capítulos, número menor em comparação aos 216 da versão original de 1990. O remake foi escrito por Bruno Luperi, neto do autor Benedito Ruy Barbosa, e filmado na beleza natural do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A história gira em torno da família Leôncio e do romance entre José Leôncio e Juma Marruá, abordando temas de amor e preservação ambiental.

Se a decisão de incluir “Pantanal” na grade for confirmada, isso representará uma estratégia clara da emissora para reconquistar o público. O sucesso da novela inicial na faixa das 21h dá credibilidade à sua escolha, e reprisar um título que já demonstrou êxito pode ajudar na estabilização dos índices de audiência.

Embora a oficialização da troca ainda esteja pendente, a inclusão de “Pantanal” nas reprises é um sinal forte das intenções da emissora. Expectativas de uma confirmação oficial devem surgir nas próximas semanas, à medida que a Globo busca ajustar sua programação para atrair mais telespectadores.