Angélica se junta à viU e fortalece atuação na Globo

Angélica retorna à TV Globo com a estreia do programa “Angélica ao Vivo” no canal GNT. Esse retorno representa uma nova fase na carreira da apresentadora, que agora também faz parte do time da ViU, uma unidade de marketing digital e influência do Grupo Globo. Com essa mudança, Angélica ampliará sua presença no ambiente digital e fortalecerá seu relacionamento com o público e as marcas.

A junção com a ViU permitirá que Angélica seja representada em projetos que combinam conteúdo, entretenimento e publicidade. Essa área da Globo é responsável pela gestão e desenvolvimento criativo de ações junto ao mercado publicitário, elevando Angélica a um dos principais nomes no cenário de influência do grupo.

A ViU tem como foco criar estratégias digitais e branded content, conectando talentos a plataformas e marcas em campanhas que abrangem múltiplas mídias. Esse modelo se adapta ao novo momento da emissora, que busca se destacar no marketing de influência e na economia criativa.

Com mais de 35 anos de carreira e uma base de mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Angélica reafirma sua conexão com o público. Em declaração, a apresentadora expressou sua empolgação com a nova parceria, ressaltando seu amor por criar e experimentar novas formas de comunicação. Ela acredita na importância da colaboração e nas histórias que surgem quando as pessoas se unem para realizar projetos.

Além do novo programa no GNT e da parceria com a ViU, Angélica também será um dos destaques do “Especial Criança Esperança – 40 Anos”, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 27, na TV Globo. Ela dividirá a tela com Xuxa e Eliana, trazendo mais uma atração importante para seus fãs.