Piscinão de Ramos: lago de 30 milhões de litros atrai 60 mil visitantes

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Piscinão de Ramos: o lago artificial de 30 milhões de litros que virou o balneário mais popular do Brasil, atraindo 60 mil pessoas em um único fim de semana
‘Piscinão’ já chegou a receber mais de 60 mil pessoas em um único final de semana / Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Construído como uma opção de lazer e um símbolo de revitalização urbana, o Piscinão de Ramos se tornou um dos pontos mais icônicos do Rio de Janeiro. Situado no Complexo da Maré, esse espaço atrai visitantes de diversas partes do Brasil e também das comunidades vizinhas. A história do piscinão é uma mistura de planejamento governamental, engenharia e uma forte conexão social.

Origem e construção

O projeto começou em 2001, sob o governo de Anthony Garotinho, com a colaboração da Petrobras. A ideia inicial era despoluir a Praia de Ramos, criando uma barragem de pedras que separasse a área da Baía de Guanabara. Porém, como a Praia de Ramos é considerada patrimônio tombado, essa proposta ficou parada.

A solução encontrada foi a construção de um lago artificial no mesmo local. O projeto resultou em um espaço amplo, com 26.414 metros quadrados e capacidade para armazenar 30 milhões de litros de água. A obra, com revestimento em polietileno e estrutura de contenção, trouxe segurança e durabilidade ao ambiente. Em dias de grande movimento, o piscinão chegou a receber até 60 mil banhistas!

Estrutura e manutenção

O funcionamento do piscinão depende de um sistema que capta água do mar da Baía, passando por um tratamento especial. Esse processo inclui a remoção de resíduos sólidos e lodo, além de desinfecção, garantindo que a água esteja adequada para o banho.

Uma vez por ano, o local é fechado para uma limpeza completa e esvaziamento do lago. Essa tarefa é realizada pela Rio-Águas, a fundação responsável pelo controle hídrico da cidade, que assegura a qualidade da água para o uso público.

Mudanças de nome e reconhecimento popular

Desde que foi inaugurado, o espaço mudou de nome algumas vezes. Em 2002, ganhou o título de Parque Ambiental da Praia de Ramos, e em 2012, foi renomeado para Parque Ambiental Carlos Roberto de Oliveira “Dicró”, em homenagem ao famoso sambista que faleceu naquele ano. Porém, o nome que o público mais utiliza e o que realmente pegou é "Piscinão de Ramos".

Esse local se firmou como um ponto de encontro para famílias e um símbolo de lazer acessível no Rio de Janeiro. Muito mais do que uma simples obra pública, o piscinão representa um espaço de convivência social que retrata com muita autenticidade a rica cultura carioca.

