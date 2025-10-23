Segundo edifício mais alto do mundo redefine horizonte da Malásia

O Merdeka 118, que fica em Kuala Lumpur, é o segundo edifício mais alto do mundo, com 678,9 metros de altura contando a antena. Inaugurado em 2023, esse arranha-céu impressionante superou as icônicas Torres Petronas e se firmou como um novo símbolo da Malásia moderna. O projeto combina engenharia de ponta, simbolismo histórico e uma arquitetura inovadora, representando a união entre o passado do país e sua visão para o futuro.

Esse edifício colossal não é apenas uma questão de altura; ele carrega um profundo orgulho nacional malaio. Construído perto do Estádio Merdeka, onde foi proclamada a independência da Malásia em 1957, o Merdeka 118 materializa a mensagem de “Merdeka”, que significa “liberdade” em malaio. Sua estrutura conecta o nascimento da nação a uma nova era de tecnologia e globalização.

A ascensão de um marco: o segundo edifício mais alto do mundo

Com seus 678,9 metros e 118 andares, o Merdeka 118 se destaca como o maior edifício do Sudeste Asiático e só perde para o famoso Burj Khalifa em Dubai. Para erguer essa magnífica torre, foram nove anos de trabalho e mais de 3.000 profissionais, além de uma colaboração intensa entre engenheiros, arquitetos e especialistas em materiais de alta performance.

O projeto foi realizado pela joint venture Samsung C&T e UEM Construction JV Sdn Bhd, unindo tecnologia coreana e engenharia malaia. Seu design em forma de diamante simboliza o gesto histórico do primeiro-ministro Tunku Abdul Rahman, que declarou a independência da Malásia bem ali, no Estádio Merdeka.

Inovação estrutural e engenharia de precisão

Para garantir a estabilidade do Merdeka 118, foram utilizados cinco sistemas estruturais principais, incluindo um núcleo central de concreto reforçado e oito megacolunas de 4,5 por 5 metros. Essa estrutura foi pensada para suportar as forças do vento e movimentos sísmicos, garantindo segurança e flexibilidade mesmo em condições climáticas extremas.

Um dos pontos altos da obra foi o uso de macacos hidráulicos de alta capacidade, que levantaram a parte superior do edifício com uma precisão impressionante. Essa técnica é rara para arranha-céus dessa magnitude, permitindo manter o alinhamento necessário em altitudes elevadas, independentemente das variações de temperatura e pressão atmosférica.

Superando os desafios tropicais de Kuala Lumpur

Construir o segundo edifício mais alto do mundo em um clima tropical não foi tarefa fácil. As chuvas intensas e as tempestades frequentes se tornaram desafios diários. Para garantir a segurança dos trabalhadores e manter o cronograma, a equipe da SUJV instalou sistemas de alerta de raios, sensores climáticos e protocolos automáticos de evacuação.

Além disso, o controle da qualidade do concreto foi uma prioridade, já que as altas taxas de umidade poderiam prejudicar a resistência estrutural. Foram empregadas técnicas especiais de cura e monitoramento térmico em cada fase da concretagem. Essa atenção aos detalhes fez do Merdeka 118 um exemplo de excelência em construção em climas tropicais.

O simbolismo nacional e o poder da arquitetura

Mais do que um simples arranha-céu, o Merdeka 118 é um verdadeiro monumento identitário. O nome “Merdeka” foi escolhido para honrar a independência da Malásia, e cada detalhe do design reflete a união entre orgulho nacional e progresso tecnológico. A sua fachada de vidro facetado cria um efeito que lembra um diamante, simbolizando o espírito de superação e a visão de futuro da nação.

Localizado ao lado do Estádio Merdeka, o edifício estabelece um diálogo entre a história da Malásia e a modernidade, mesclando momentos marcantes da sua identidade. Essas conexões fazem do Merdeka 118 um marco simbólico da Malásia no século XXI.

Impacto global e legado da engenharia moderna

O Merdeka 118 não é só o segundo edifício mais alto do mundo; ele representa a capacidade humana de criar em escalas impressionantes. Com um design futurista e valores culturais, o projeto faz de Kuala Lumpur um centro de inovação arquitetônica na Ásia.

A participação da Samsung C&T, que também esteve à frente do Burj Khalifa, reforça a continuidade de uma tradição de obras que desafiam os limites da engenharia. O Merdeka 118 agora faz parte de um seleto grupo de superarranha-céus icônicos, unindo tecnologia, estética e significado histórico em um único gesto vertical.

O Merdeka 118 simboliza a ambição e modernidade da Malásia e se destaca no cenário global, reafirmando a habilidade humana de tornar sonhos em realidade.