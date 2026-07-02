Descubra como escolher a carga ideal para ganhar massa muscular

Na busca por ganhar massa muscular, muitas pessoas caem na armadilha de achar que, quanto mais peso levantar, mais resultados vão ver. Mas, aqui entre nós, levantar mais peso nem sempre é a melhor escolha. Quando a técnica se perde e a progressão de carga supera o que seu corpo aguenta, o risco de lesões aumenta e o progresso pode ser comprometido.

Para conseguir a tão desejada hipertrofia de forma segura, é essencial encontrar um equilíbrio entre a carga, o volume do treino e, claro, a execução correta dos exercícios. Assim, você vai conseguir evoluir sem se colocar em perigo de interromper sua jornada de treino devido a lesões.

Existe uma carga ideal?

Conversando com o personal trainer Tauan Gomes, ele esclarece que não há uma carga padrão ou “ideal” fixa que sirva para todo mundo. O segredo está em ajustar a carga às suas capacidades. Primeiro, é importante saber a diferença entre carregar pesos para aquecimento e para o trabalho real. No aquecimento, você quer preparar o corpo, ativar as articulações e evitar surpresas, então aqui é mais sobre repetições e menos intensidade.

Mas chega a hora do verdadeiro trabalho! A carga ideal deve permitir que você faça de 8 a 12 repetições, e as duas ou três últimas têm que dar aquela suadinha. Se terminar o exercício e sentir que foi fácil demais, talvez seja hora de aumentar o peso gradualmente.

Cuidado com a sobrecarga

Se tem uma coisa que Tauan enfatiza é que sobrecarga sem o devido preparo pode resultar em sérios problemas. Treinar musculação não é apenas sobre colocar peso na barra; existem várias estratégias para desenvolver massa muscular sem forçar a barra (literalmente). Se levantar peso fosse tudo, qualquer trabalhador braçal já estaria com músculos de atleta, certo? A musculação também fortalece ossos e articulações, combate a sarcopenia e melhora nossa qualidade de vida.

E, não vamos esquecer, forçar o corpo além do seu limite pode levar a lesões que vão te afastar dos treinos por meses ou até exigir cirurgia em casos mais graves.

Técnica e supervisão são cruciais

O que realmente determina o sucesso do seu treino não é apenas o peso que você levanta, mas sim a qualidade da execução. Mesmo que você consiga levantar pesos impressionantes, se a técnica não estiver em ordem, você está no caminho errado. Ter um profissional ao seu lado faz toda a diferença para ajustar a postura e guiar sua progressão de carga.

Saber reconhecer seus limites é fundamental. Um leve desconforto pode ser normal, mas uma dor aguda e constante é um sinal de que algo não está certo. Se sentir isso, é hora de dar uma pausa e buscar a orientação de um especialista para evitar que pequenas lesões prejudiquem sua rotina de treinos.