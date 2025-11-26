Natália do Vale comenta sobre retorno às novelas: ‘é assustador’

Natália do Vale e a Decisão de se Afastar das Novelas

A atriz Natália do Vale tem sido alvo de perguntas de seus fãs sobre a possibilidade de retornar às novelas da Globo. Em resposta, ela deixa claro que, neste momento, não tem planos para voltar. Desde sua participação em A Dona do Pedaço em 2019, Natália não atuou em novas novelas. Ela contou que já recebeu convites formais, mas decidiu encerrar essa fase da sua carreira.

Em entrevista, Natália falou sobre os desafios que as longas gravações de novelas representam. Para ela, a quantidade de capítulos é uma preocupação. “200 capítulos é algo assustador”, revelou, destacando o impacto físico e emocional que uma rotina intensa pode ter. O trabalho nas novelas costuma exigir longos meses de gravações, o que dificulta a dedicação a outros projetos e à vida pessoal.

Apesar de sua decisão clara, Natália ressalta que não gosta de ser radical em suas escolhas. “Não gosto de colocar um ponto final em tudo, mas sinto que o ciclo das novelas está encerrado para mim”, explicou, mantendo uma abertura para o futuro.

Natália também destacou que o reconhecimento do público continua sendo importante para ela. Mesmo afastada das novelas, isso não significa que ela não deseje ser reconhecida por seu trabalho, seja na televisão, no streaming ou no teatro. “Eu gosto de ser solicitada”, comentou, enfatizando que o retorno do público é algo que todos os atores valorizam.

Seus fãs ainda podem encontrar Natália em produções antigas, como A Dona do Pedaço, que está disponível em plataformas de streaming. A novela, na qual interpretou Beatriz, continua a ser acessada por aqueles que acompanham sua trajetória.

O Impacto do Teatro em Sua Carreira

Ao discutir seu afastamento das novelas, Natália revelou que a participação intensa na televisão também afetou sua outra paixão: o teatro. Durante muitos anos, ela conciliou os palcos com as gravações, o que a mantinha presa a longos contratos. “Eu fazia muitas novelas e ficava presa a contratos renovados a cada quatro anos”, comentou, o que limitava seu tempo para o teatro.

Com o tempo, ela percebeu que essa rotina estava afetando sua vida pessoal e profissional. “Chegou um momento em que cansei de fazer os dois juntos”, disse. A logística de trabalhar no Rio de Janeiro e receber muitos convites de teatro em São Paulo tornou-se um desafio. Assim, a artista decidiu priorizar trabalhos que ofereçam mais flexibilidade.

Hoje, Natália do Vale é uma das veteranas da Globo que escolheram reduzir o ritmo na televisão e se concentrar em projetos teatrais. Sua imagem nas novelas ainda vive na memória do público, mas agora seu foco está em trabalhos que permitam liberdade e novas formas de expressão artística.

Essa escolha reflete uma tendência entre muitos atores que estão reavaliando suas prioridades após anos dedicados às novelas. Para Natália, as tramas continuam a ser parte importante de sua história, mas atualmente não são mais o centro da sua rotina. Aqueles que buscam suas performances mais recentes podem encontrá-la em trabalhos marcantes de seu passado, enquanto ela se dedica a novos projetos no teatro.