Inverno pode afetar sua pele: conheça 5 sinais

Se você já percebeu que a sua pele fica mais ressecada e com aquela sensação de repuxo durante o inverno, não se preocupe, você não está sozinho nessa. O frio, o ar seco e os banhos quentes acabam roubando a hidratação da nossa pele, e isso resulta em desconfortos como aspereza, descamação e coceira. Vamos entender um pouco mais sobre isso?

A dermatologista Paula Yume, que trabalha na Alta Diagnósticos, fala que os consultórios costumam receber mais pacientes nessa época do ano. Isso acontece porque, quando a pele perde umidade, sua barreira de proteção se fragiliza, aumentando o risco de irritações e até exacerbando problemas como a dermatite atópica.

Mas não é só o clima que interfere na saúde da nossa pele. Segundo a consultora de genética, Fernanda Soardi, existem fatores genéticos que também fazem a diferença. Cada corpo responde de uma forma às intempéries do inverno.

Agora, veja alguns sinais de que sua pele pode estar sofrendo um pouco mais no frio:

1. Sua pele fica repuxando logo após o banho

Aquela sensação de pele esticada logo após o banho é um alerta. Isso muitas vezes acontece por conta de água quente e sabonetes mais agressivos. Paula recomenda que a gente troque o banho quente por água morna e opte por sabonetes com pH mais equilibrado. E não esqueça de aplicar um bom hidratante assim que sair do banho, para dar aquele help na retenção da umidade!

2. Surgem áreas de descamação

Preste atenção nas pernas, cotovelos e joelhos. Essas áreas são frequentemente as mais afetadas. Quando a pele está muito seca, a descamação aparece. Intensificar a hidratação nessas regiões e evitar o uso excessivo de buchas pode fazer uma baita diferença.

3. Coceira frequente

Se você sente coceira, pode ser que a sua pele esteja pedindo socorro pelas altas temperaturas e pelo ressecamento. Muitas vezes, isso não está relacionado a alergias e sim à pele seca. O ideal é mantê-la super hidratada e, se a coceira persistir, vale uma visita ao dermatologista.

4. A pele fica mais sensível e avermelhada

Mudanças bruscas de temperatura e a combinação com o vento seco podem deixar a pele avermelhada e com uma sensação incômoda. Usar sabonetes apropriados e evitar exposições prolongadas ao frio pode ajudar a aliviar esse desconforto.

5. A pele perde o brilho natural

Embora beber água não resolva todos os problemas de pele, manter-se bem hidratado ajuda a encontrar um equilíbrio. Além disso, utilize produtos adequados para o seu tipo de pele e aplique sempre o protetor solar, mesmo no inverno.

Com essas dicas, você pode dar uma forcinha para a sua pele e deixar ela mais confortável durante essa estação fria!