Adriane Galisteu e Jesus Luz analisam química entre participantes

Neste domingo, 30 de junho, o reality show Love & Dance retorna com um episódio recheado de emoções, danças intensas e encontros que prometem agitar a noite do público. O programa será exibido a partir das 18h15, oferecendo um ambiente que combina romance, dança e uma variedade de estilos musicais, tudo com muita energia.

Os jurados desta edição são um trio dinâmico e carismático: Marisa Orth, com sua personalidade única, estará ao lado de Adriane Galisteu e Jesus Luz. Juntos, eles irão avaliar não apenas a técnica das apresentações, mas também a conexão emocional entre os casais. Essa relação afetiva é um dos principais focos do programa, que busca capturar a essência das interações durante as danças.

Os participantes se apresentarão ao som de músicas que retratam diferentes formas de amar. Entre as canções selecionadas estão:

“Pé na Areia” , de Diogo Nogueira, que traz a leveza dos romances de verão;

, de Diogo Nogueira, que traz a leveza dos romances de verão; “La Barca” , interpretada por Luis Miguel, que ressalta a saudade e o drama dos amores marcantes;

, interpretada por Luis Miguel, que ressalta a saudade e o drama dos amores marcantes; “Everything” , de Michael Bublé, que embala as histórias de amor cotidiano;

, de Michael Bublé, que embala as histórias de amor cotidiano; “I Put a Spell on You”, na poderosa versão de Iza, que expressa a paixão arrebatadora.

Cada performance é um desafio para os casais, que precisam unir técnica e emoção em coreografias que contam suas histórias pessoais.

Sob a apresentação do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, o programa ganha uma nova leveza e interatividade, já que a química entre os dois é evidente. A produção é realizada pela Teleimage, com direção geral de Marcelo Amiky e direção artística de Cesar Barreto.

Além das danças, o programa também revela os bastidores, mostrando os olhares trocados e a torcida dos participantes por afinidades. Um dos momentos mais esperados é o suspense em torno de um possível “match” entre os casais.

Informações Importantes: