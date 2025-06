Estudo revela riscos do uso do ChatGPT para o cérebro

Uma pesquisa recente do Massachusetts Institute of Technology (MIT) levantou uma questão muito importante sobre o uso da inteligência artificial (IA) e seu impacto no cérebro humano. Realizado no MIT Media Lab, o estudo analisou como a utilização frequente de ferramentas como o ChatGPT pode levar a uma “dívida cognitiva”, afetando habilidades essenciais, como memória e resolução de problemas.

Para entender melhor isso, os pesquisadores trabalharam com 54 estudantes universitários de Boston, dividindo-os em três grupos. O primeiro grupo contou com o ChatGPT como assistente na escrita de ensaios. O segundo se voltou a ferramentas de busca tradicionais, enquanto o terceiro se baseou apenas em suas habilidades. Durante o experimento, a equipe usou eletroencefalografia (EEG) para monitorar a atividade cerebral dos participantes.

O que é a dívida cognitiva e seus impactos?

A “dívida cognitiva” é um termo que descreve a tendência de confiar em sistemas externos, como a IA, para realizar tarefas de raciocínio. Isso pode resultar em uma diminuição da atividade cerebral, uma espécie de “preguiça mental”. Os estudantes que utilizavam o ChatGPT apresentaram dificuldades em memorizar suas próprias redações e tiveram uma conectividade neural mais fraca.

Em contrapartida, aqueles que se valeram de suas habilidades cognitivas mostraram um processamento mais profundo das informações. Esse grupo não só conseguiu lembrar e citar partes de seus textos com mais facilidade, mas também demonstrou um sentimento mais forte de autoria e criatividade.

Educação e o desafio da Inteligência Artificial

O estudo do MIT gera preocupação no campo educacional. Com o aumento do uso de ferramentas como o ChatGPT, existe o risco de que os estudantes deixem de lado o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico. Quando precisaram escrever sem a ajuda da IA, foi notável que seu raciocínio estava menos aguçado, o que evidencia a necessidade de métodos de ensino que incentivem o aprendizado independente.

Além disso, os textos elaborados com o auxílio do ChatGPT tendem a ser mais homogêneos, perdendo um pouco da originalidade. Essa pesquisa sugere que a IA deve ser vista como um suporte, e não como um substituto para o esforço intelectual autêntico.

Riscos e desafios no uso de IA

Com base nos achados do MIT, os educadores precisam estar cientes dos riscos associados ao uso excessivo de IA. O estudo mostra que essa prática pode levar à diminuição do engajamento neural e à perda de habilidades fundamentais. Portanto, é vital ter uma abordagem equilibrada em relação a essas tecnologias, para que as capacidades intelectuais dos estudantes sejam preservadas.

Os próximos passos na pesquisa incluem a necessidade de investigar os efeitos a longo prazo desse fenômeno cognitivo. Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, encontrar um meio-termo que possibilite a eficiência sem sacrificar o desenvolvimento intelectual é fundamental.