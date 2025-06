Abertura de patrocínios de apostas para equipes de esports

Riot Games Abre Oportunidades de Patrocínio com Casas de Apostas para Equipes de LoL e VALORANT

A Riot Games, empresa responsável pelos populares jogos League of Legends (LoL) e VALORANT, anunciou a abertura de patrocínios com casas de apostas para equipes de alto nível nas regiões das Américas e EMEA (Europa, Oriente Médio e África). A iniciativa busca gerar novas fontes de receita para as equipes, mas com diretrizes para garantir a integridade competitiva e a experiência dos fãs.

Por Que Apostar em Esportes Agora

Embora o assunto de apostas não agrade a todos, a Riot reconhece que a prática já é comum entre os fãs e continuará a existir, independentemente da sua posição. Historicamente, a companhia evitou parcerias com empresas de apostas, mas, após anos de análise e pedidos das equipes, decidiram abrir essa categoria de patrocínio.

Dados da Sportradar indicam que as apostas em eventos de LoL e VALORANT atingiram um volume total de 10,7 bilhões de dólares em 2024. Entretanto, é importante destacar que 70% das apostas são realizadas em mercados não regulados, o que representa um risco para os fãs.

A Riot acredita que, ao permitir patrocínios de apostas de maneira controlada e consciente, pode mitigar esses riscos e proteger a comunidade de esports.

Abordagem com Diretrizes Rígidas

A empresa enfatiza que a abertura para apoiar as apostas é uma responsabilidade que deve ser bem gerida. Para isso, eles implementaram um programa de parcerias que inclui:

Vetting de Parceiros: Antes de qualquer casa de apostas se tornar parceira de uma equipe, ela passará por um processo de análise rigoroso promovido pela Riot. Isso garante que apenas marcas de apostas confiáveis façam parte do ecossistema. Uso de Dados Confiáveis: A Riot possui uma parceria com a GRID, visando a utilização de dados oficiais que podem reduzir as operações clandestinas que prejudicam jogadores e fãs. Todas as casas de apostas precisam utilizar esses dados em suas operações. Programas de Integridade: As equipes são obrigadas a desenvolver seus próprios programas de integridade que asseguram a competição justa e a proteção de jogadores e torcedores, principalmente os mais jovens. Apoio ao Ecossistema de Esports de Nível 2: Embora esteja oferecendo patrocínios apenas para equipes de alto nível, a Riot destinará parte de sua receita do programa de apostas para apoiar equipes menores, aumentando prêmios e criando novos torneios.

Protegendo a Experiência do Fã

A Riot se comprometeu a que as transmissões de LoL e VALORANT não sejam interrompidas por anúncios de apostas. As plataformas próprias da Riot ficarão livres de publicidades relacionadas a apostas, e cada equipe terá autonomia para decidir como abordar esse conteúdo em seus canais, seguindo as diretrizes estabelecidas.

Perspectivas Futuras

A Riot Games acredita que atuar ativamente nesse cenário de apostas é preferível a ficar à margem. Com um compromisso de longo prazo com os esports, a companhia pretende proteger a cena competitiva de ações negativas, ao mesmo tempo que proporciona novas oportunidades financeiras para as equipes.

Mudanças sempre podem ocorrer à medida que a empresa aprende e se adapta a esse novo cenário. O foco permanece em fazer o melhor para jogadores, equipes e fãs, garantindo a sustentabilidade e crescimento dos esports por muitos anos.