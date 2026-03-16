Proteja sua audição em shows e festivais de música

Na próxima semana, entre os dias 20 e 22 de março, São Paulo vai ferver com o Lollapalooza Brasil 2026. São esperadas cerca de 250 mil pessoas para curtir muito som e diversão. Mas, enquanto você se joga nas apresentações, é bom lembrar de alguns riscos que vêm junto com a festa. Além de ter um guarda-chuva à mão caso chova, manter-se hidratado, comer bem e dar uma pausa entre os shows, é super importante cuidar da audição.

Uma pesquisa do Royal National Institute for Deaf People (RNID) revelou que 58% dos jovens adultos que foram a festivais e shows relataram perda auditiva. No Reino Unido, esse tipo de problema afeta cerca de 18 milhões de pessoas. Impressionante, né?

A Dra. Ana Carolina Teles, otorrinolaringologista da Casa de Saúde São José, alerta que o volume seguro é de 85 decibéis (dB), mas em shows, isso muitas vezes passa dos 100 dB. “Com esse nível, 15 minutos já podem danificar as células ciliadas do ouvido interno”, explica. Essas células, por sua vez, são essenciais para a audição e o equilíbrio.

Sintomas que indicam prejuízo auditivo

Se você notar algum desses sinais, fique atento: zumbido (tinnitus), hipersensibilidade a sons baixos ou até surdez repentina. Esses são sintomas de que sua audição pode ter sido afetada. A Dra. Ana também menciona que sensação de ouvido cheio e irritabilidade a barulhos podem ser indícios de que você fez “tempo demais” perto das caixas de som.

E lembre-se: os problemas auditivos podem variar de algo leve e passageiro a danos permanentes, que realmente podem mudar sua qualidade de vida.

Estratégias para proteger a audição durante eventos

Então, como se proteger? Uma opção popular e eficaz são os protetores auriculares. Nossa especialista, Dra. Ana, recomenda: “Os modelos com filtro de alta fidelidade são ótimo para curtir a música sem perder qualidade.”

A verdade é que mais e mais pessoas, desde músicos profissionais até fãs fervorosos, estão incorporando esses protetores na sua rotina de shows. Eles podem diminuir um pouco a intensidade do som, mas o retorno à saúde auditiva é um baita investimento a longo prazo.

Além dos protetores, a Dra. Ana sugere algumas dicas simples. Fique longe das caixas de som sempre que puder. Use aplicativos que monitoram os decibéis, e tire pausas auditivas. Um dos melhores momentos para dar um respiro aos ouvidos é entre uma atração e outra, então aproveite para se afastar do barulho.

Fiquem ligados e aproveitem o Lollapalooza com saúde!