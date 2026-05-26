Whey protein caro? Confira alternativas ricas em proteína

O whey protein, que sempre foi visto como o queridinho dos academistas, está ganhando novos ares. Agora, ele também é uma peça-chave na luta contra a obesidade e acredite, o preço dele está subindo nos últimos tempos. Isso acontece por conta de uma demanda global crescente, além de alterações na dieta das pessoas, que estão buscando opções mais ricas em proteínas. E adivinha? Esse aumento nos preços pode afetar bastante quem usa o whey como aliado na perda de peso, manutenção da massa muscular e cuidado com a saúde.

O Dr. Ramon Marcelino, especialista em medicina do estilo de vida no Hospital das Clínicas da USP, faz um alerta sobre isso. Ele fala que, atualmente, quem está em tratamento com medicamentos como semaglutida e tirzepatida (também conhecidos como Ozempic e Mounjaro) precisa ficar atento. Esses remédios são um grande avanço na luta contra a obesidade, mas trazem um desafio: como garantir que a massa muscular seja mantida durante a perda de peso. E adivinhe só? A resposta pode estar em consumir a quantidade certa de proteína.

Impactos do aumento do valor do whey protein

A popularidade do whey vai além da fama. Ele é super prático e oferece uma dose alta de proteína em um volume bem menor, ideal para quem não consegue comer muito. Mas, com todo esse crescimento na demanda, o preço foi lá nas alturas. E isso pode se tornar um baita desafio: quando a proteína é mais necessária, ela pode se tornar menos acessível. O Dr. Ramon ressalta que isso mostra como a medicina e o mercado estão cada vez mais interligados. As mudanças nos tratamentos para a obesidade não só mudam o jeito de emagrecer, mas também influenciam como os alimentos são produzidos e, claro, o quanto custam no mercado.

Alternativas para substituir uma dose de whey protein

Se você está pensando em substituir o whey protein, não se preocupe! Há várias opções que podem ajudar a manter a ingestão de proteína na dieta. O Dr. Ramon garante que o whey é uma ótima ferramenta, mas não é a única. Com um pouco de orientação, dá para criar uma estratégia nutricional usando alimentos ou outras fontes de proteína que sejam mais acessíveis. Aqui vão algumas sugestões:

Ovo: Quatro ovos grandes têm cerca de 24 g de proteína. Além disso, são super baratos e muito saciantes! Peito de frango: Uma porção de 100 g oferece entre 22 g e 25 g de proteína. Uma das opções mais econômicas e que ainda deixa você bem satisfeito. Iogurte grego com leite em pó: Essa combinação garante uma boa quantidade de proteína e é geralmente bem aceita. Proteína isolada de soja: Uma alternativa mais econômica ao whey que está fazendo sucesso por ser prática. Atum em lata: Ótima fonte proteica e pronta para consumo, mas fique atento ao sódio. Tofu firme: Uma excelente opção vegetal para variar o cardápio e também rica em proteínas.

O que observar ao escolher a substituição?

Ao procurar uma alternativa ao whey, é fundamental não só olhar a quantidade de proteína, mas também a praticidade, a digestibilidade e a saciedade. O Dr. Ramon diz que a melhor estratégia é aquela que você consegue manter no dia a dia. Alimentos simples e acessíveis podem trazer excelentes resultados, se forem bem distribuídos nas refeições.

Por fim, o acompanhamento profissional é sempre válido, principalmente para aqueles acima dos 40 anos, ou para quem usa remédios para perda de peso. A proteína deixou de ser uma preocupação estética e se tornou central para a saúde metabólica, ajudando na qualidade de vida e na preservação funcional durante o emagrecimento.