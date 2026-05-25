Saúde da mulher: conheça 10 exames essenciais aos 40 anos

Aos 40 anos, a saúde ganha um peso especial na vida de qualquer um, não é mesmo? Para as mulheres, essa fase é marcada por mudanças importantes, especialmente com a aproximação da menopausa. Por isso, estar atenta e fazer um acompanhamento sério da saúde se torna crucial para evitar complicações maiores no futuro.

A Juliana Corrêa, médica especialista na área de ginecologia, destaca que deixar de lado essa questão pode levar a diagnósticos tardios de doenças que já estão em estágios avançados. Quando você se organiza e faz os exames com frequência, é possível detectar problemas antes que eles se tornem mais sérios. Muitas vezes, simples mudanças no estilo de vida ou a introdução de remédios podem fazer uma diferença enorme.

Ela ressalta a importância de realizar uma boa avaliação de saúde nessa etapa da vida. Então, se você está nessa faixa etária, aqui vão os 10 exames essenciais que você deve considerar para ficar tranquila e bem cuidada.

1. Aferição da pressão arterial

Esse é um exame que você deve fazer pelo menos uma vez por ano. Ele ajuda a identificar a hipertensão, que pode ser um grande vilão para a saúde do coração.

2. Exame de colesterol (lipidograma)

Esse exame vai fundo na análise dos níveis de colesterol, um fator que impacta diretamente as doenças do coração. O ideal é repeti-lo a cada cinco anos, mas se sua família tem histórico de problemas cardíacos, é bom ficar de olho mais frequentemente.

3. Cálculo do índice de massa corporal (IMC)

Saber onde você se encaixa no IMC ajuda os profissionais a traçar um plano alimentar que atenda suas necessidades. Essa verificação deve ser feita pelo menos uma vez ao ano.

4. Avaliação da glicemia

A checagem da glicose é vital para detectar sinais de diabetes antes que se tornem complicados. O recomendado é realizá-la a cada três anos, ou anualmente se você tem fatores de risco.

5. Mamografia

Esse exame é super importante! Ele ajuda a identificar lesões nas mamas e atua na prevenção do câncer de mama. O ideal é fazer anualmente a partir dos 40 anos, garantindo tratamento rápido e menos invasivo se necessário.

6. Exame nas mamas

Esse exame realizado por um profissional de saúde é essencial para identificar nódulos. A rotina anual é a melhor opção para garantir que tudo esteja em ordem.

7. Papanicolau ou teste de HPV

Esses exames ajudam a identificar alterações que podem levar ao câncer do colo do útero. Ele deve ser feito a cada três anos, após dois testes normais. O HPV, por outro lado, pode ser checado a cada cinco anos, caso o resultado seja negativo.

8. Sorologia

Aqui, o foco são as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e sífilis. Esses exames ajudam a garantir um tratamento adequado e a evitar complicações. O ideal é realizá-los pelo menos uma vez na vida.

9. Colonoscopia

A partir dos 50 anos, esse teste é fundamental para detectar riscos de câncer colorretal e outras doenças. E se tiver um histórico familiar, é bom fazer antes dos 50.

10. Densitometria óssea

Esse exame é especialmente importante para mulheres acima de 65 anos, ou a partir dos 50, se tiver histórico de tabagismo, álcool ou menopausa precoce. Ele detecta a osteoporose, um problema que pode causar fraturas sérias.

Esses exames são essenciais para detectar doenças que normalmente não apresentam sintomas, como hipertensão e diabetes. A Juliana faz um alerta: ficar atenta à saúde é primordial.

Casos especiais

Para aquelas que estão enfrentando sintomas mais alarmantes, como dor na pelve ou problemas urinários, há exames específicos que podem ser necessários, como a ultrassonografia transvaginal. Vale lembrar que alguns fatores de risco exigem uma atenção ainda maior e um check-up mais frequente.

A médica lista alguns deles: histórico familiar de câncer, sobrepeso, tabagismo, alcoolismo e outras condições crônicas. O importante é que cuidar da saúde não deve ser apenas uma resposta a desconfortos. Com a medicina avançando, podemos detectar alterações de saúde em estágios iniciais, aumentando as chances de um tratamento bem-sucedido e minimizando riscos.