Tontura: descubra as causas e saiba quando consultar um médico

Sensação de cabeça leve, desequilíbrio, tudo girando… Tontura é uma daquelas queixas que aparecem com frequência nos consultórios, não é mesmo? E o pior é que isso pode atrapalhar a rotina e a qualidade de vida de muita gente. Muitas vezes, ouvimos o termo “tontura”, mas nem sempre sabemos que ele abarca um conjunto de sensações. Enquanto a tontura é uma desorientação sem movimento específico, a vertigem é algo mais intenso, é aquela impressão de que você ou o ambiente está girando, mesmo parado no lugar.

E, acreditem, o problema é bem mais comum no Brasil do que se imagina. Um estudo feito em 2012 pela Universidade de São Paulo (USP) revelou que cerca de 42% dos adultos na capital enfrentam isso, com uma incidência maior entre mulheres e pessoas mais velhas. Surpreendente, né? Apesar disso, só 27% desses indivíduos sentem o impacto na vida diária e menos da metade busca atendimento médico.

Nos idosos, a tontura está ligada ao envelhecimento do sistema vestibular e a uma série de doenças que costumam aparecer com o avançar da idade. Já entre as mulheres, essa situação pode estar influenciada por fatores hormonais.

Causas da tontura

Se você está se perguntando por que esse número é tão alto, o otorrinolaringologista José Carlos Convento Júnior tem algumas respostas. Ele aponta que as pressões da vida moderna, como estresse e ansiedade, além do sedentarismo e do uso excessivo de tecnologia, são grandes vilões. E não podemos esquecer das possíveis sequelas pós-covid-19. Entre as causas mais comuns estão a neurite vestibular e a famosa “tontura dos cristais”, ou VPPB, além de enxaquecas vestibulares e algumas alterações metabólicas.

Fica a dica: quem passa horas na frente das telas, seja trabalhando ou se divertindo, pode acabar com fadiga ocular. E isso também pode impactar o equilíbrio. Além disso, a má postura e a falta de atividade física só agravam o quadro.

Sinais de alerta

Embora a maioria das pessoas que sente tontura não esteja lidando com algo grave, alguns sinais precisam de atenção. Se a tontura vem de forma súbita e intensa, especialmente se você começa a ter dificuldade para falar, engolir ou andar, ou ainda se a visão fica embaçada, é hora de procurar um médico sem hesitar.

Diagnóstico e tratamento da tontura

O diagnóstico de tontura costuma ser feito a partir da conversa com o médico e de um exame físico. Às vezes, exames complementares são necessários, mas a grande maioria dos casos pode ser resolvida com mudanças no dia a dia. E, para a VPPB, por exemplo, algumas manobras específicas podem fazer toda a diferença.

Prevenção e cuidados

Prevenir a tontura é mais simples do que você imagina. É importante manter uma alimentação equilibrada, hidratar-se bem e garantir noites de sono regulares. Não subestime a importância da atividade física e do controle do estresse. E um toque importante: evite ficar longos períodos em jejum ou abusar do álcool e da cafeína. Ah, e reduzir o tempo de tela é fundamental!

Se a tontura se tornar uma companheira frequente ou persistente, não hesite em procurar um profissional. Ouvir o que o corpo está dizendo e buscar ajuda médica são passos essenciais para manter a qualidade de vida.