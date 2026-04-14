Agachamento búlgaro: descubra 5 motivos para adotá-lo já

O agachamento búlgaro é um verdadeiro aliado quando o assunto é fortalecer as pernas. Diferente do agachamento tradicional, ele trabalha uma perna de cada vez, o que traz uma série de benefícios. Se você já percebeu algum tipo de desequilíbrio entre as pernas, esse exercício pode ajudar a deixá-las na mesma linha, além de melhorar sua postura e prevenir lesões.

Realizar esse movimento exige foco e controle, o que é ótimo para quem busca um desenvolvimento muscular mais eficaz. Então, vamos explorar cinco motivos para você incluir o agachamento búlgaro na sua rotina de treinos!

1. Trabalha uma perna de cada vez

Sabe aquela sensação de que uma perna é mais forte que a outra? O agachamento búlgaro é ótimo para corrigir isso. Por ser unipessoal, ele garante que ambos os lados do corpo sejam trabalhados igualmente. Assim, você evita sobrecargas e melhora a execução no dia a dia.

2. Ativa mais os glúteos

A posição do pé apoiado atrás faz com que os glúteos tenham que se esforçar mais. Isso é excelente para quem quer deixá-los mais tonificados. Além de contribuir para uma boa estética, um bumbum firme ajuda na sustentação durante suas atividades cotidianas, como subir escadas ou correr atrás do ônibus!

3. Aumenta a mobilidade do quadril

Com uma perna posicionada atrás, o agachamento búlgaro desafia a articulação do quadril. Isso resulta em movimentos mais fluidos e naturais, não só na academia, mas também na sua rotina diária. Você vai notar uma diferença até na hora de se abaixar para pegar algo no chão.

O agachamento búlgaro contribui para uma postura mais firme e equilibrada (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Fortalece o core

Durante o agachamento búlgaro, o abdômen e a lombar entram em ação para manter seu corpo alinhado. Isso é ótimo para quem quer melhorar a postura e proteger a coluna. Um core mais forte torna tudo mais fácil, desde exercícios na academia até levantar peso no dia a dia.

5. Melhora o desempenho em outros exercícios

Ao fortalecer suas pernas e músculos estabilizadores, você ganha benefícios em outros movimentos, como agachamento livre e até na corrida. Com mais controle e estabilidade, a execução desses exercícios fica muito mais tranquila. Isso significa que você pode se dedicar a progressões reais, sem arriscar lesões.

Como fazer o agachamento búlgaro

Vamos ao que interessa! Para realizar o agachamento búlgaro sem mistério:

Fique de pé, de costas para um banco ou cadeira; Dê um passo à frente, deixando um pé fixo no chão; Apoie o pé de trás no banco; Contraia o abdômen e comece a descer, flexionando o joelho da frente; Desça até a coxa da perna da frente ficar quase a 90°; Empurre o chão com o calcanhar da frente para voltar à posição inicial, sem estender totalmente o joelho; Repita o movimento pelo número desejado de vezes e troque as pernas.

Com o tempo e a prática, você vai ver como esse exercício faz diferença.