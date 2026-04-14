Saúde

Agachamento búlgaro: descubra 5 motivos para adotá-lo já

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 10 horas atrás
2 minutos lidos
Agachamento búlgaro: 5 motivos para incluir o exercício na sua rotina
Agachamento búlgaro: 5 motivos para incluir o exercício na sua rotina

O agachamento búlgaro é um verdadeiro aliado quando o assunto é fortalecer as pernas. Diferente do agachamento tradicional, ele trabalha uma perna de cada vez, o que traz uma série de benefícios. Se você já percebeu algum tipo de desequilíbrio entre as pernas, esse exercício pode ajudar a deixá-las na mesma linha, além de melhorar sua postura e prevenir lesões.

Realizar esse movimento exige foco e controle, o que é ótimo para quem busca um desenvolvimento muscular mais eficaz. Então, vamos explorar cinco motivos para você incluir o agachamento búlgaro na sua rotina de treinos!

1. Trabalha uma perna de cada vez

Sabe aquela sensação de que uma perna é mais forte que a outra? O agachamento búlgaro é ótimo para corrigir isso. Por ser unipessoal, ele garante que ambos os lados do corpo sejam trabalhados igualmente. Assim, você evita sobrecargas e melhora a execução no dia a dia.

2. Ativa mais os glúteos

A posição do pé apoiado atrás faz com que os glúteos tenham que se esforçar mais. Isso é excelente para quem quer deixá-los mais tonificados. Além de contribuir para uma boa estética, um bumbum firme ajuda na sustentação durante suas atividades cotidianas, como subir escadas ou correr atrás do ônibus!

3. Aumenta a mobilidade do quadril

Com uma perna posicionada atrás, o agachamento búlgaro desafia a articulação do quadril. Isso resulta em movimentos mais fluidos e naturais, não só na academia, mas também na sua rotina diária. Você vai notar uma diferença até na hora de se abaixar para pegar algo no chão.

Homem fazendo agachamento unilateral em uma academia
O agachamento búlgaro contribui para uma postura mais firme e equilibrada (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Fortalece o core

Durante o agachamento búlgaro, o abdômen e a lombar entram em ação para manter seu corpo alinhado. Isso é ótimo para quem quer melhorar a postura e proteger a coluna. Um core mais forte torna tudo mais fácil, desde exercícios na academia até levantar peso no dia a dia.

5. Melhora o desempenho em outros exercícios

Ao fortalecer suas pernas e músculos estabilizadores, você ganha benefícios em outros movimentos, como agachamento livre e até na corrida. Com mais controle e estabilidade, a execução desses exercícios fica muito mais tranquila. Isso significa que você pode se dedicar a progressões reais, sem arriscar lesões.

Como fazer o agachamento búlgaro

Vamos ao que interessa! Para realizar o agachamento búlgaro sem mistério:

  1. Fique de pé, de costas para um banco ou cadeira;
  2. Dê um passo à frente, deixando um pé fixo no chão;
  3. Apoie o pé de trás no banco;
  4. Contraia o abdômen e comece a descer, flexionando o joelho da frente;
  5. Desça até a coxa da perna da frente ficar quase a 90°;
  6. Empurre o chão com o calcanhar da frente para voltar à posição inicial, sem estender totalmente o joelho;
  7. Repita o movimento pelo número desejado de vezes e troque as pernas.

Com o tempo e a prática, você vai ver como esse exercício faz diferença.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 10 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono

Descubra como frutas e vegetais podem melhorar seu sono

9 horas atrás
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico

Autismo em mulheres: conheça os fatores que atrasam o diagnóstico

15 horas atrás
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Dia mundial do café: descubra 7 benefícios à saúde

15 horas atrás
Guaraná: 6 benefícios para a saúde e como usar a planta corretamente

Guaraná: descubra 6 benefícios para a saúde e saiba como usar

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo