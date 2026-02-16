Inclua ovos na sua dieta neste Carnaval: veja 5 motivos

O ovo é aquele alimento que todos nós conhecemos e que, além de ser delicioso, traz uma série de benefícios para a saúde. Ele é uma fonte incrível de proteínas de alta qualidade, essenciais para quem busca manter o corpo em dia, especialmente após uma noite de folia. E com o Carnaval chegando, entender como o ovo pode ser seu aliado na recuperação pós-festa é super importante.

Com a festa nas ruas, o famoso “dia seguinte” e a ressaca podem pegar muita gente de surpresa. O Instituto Ovos Brasil lembrou que o ovo é uma boa pedida nesse momento, e não é para menos. Por ter uma combinação poderosa de nutrientes, ele pode ajudar a aliviar os efeitos dos excessos. Vamos dar uma olhada em por que incluir esse alimento na sua dieta pode ser uma excelente ideia durante o Carnaval.

### 1. É um alimento rico em proteínas

O ovo é uma bomba de proteínas e traz aminoácidos importantes como a cisteína e a glicina, além de minerais como ferro e zinco. Esses componentes são ótimos para ajudar na recuperação de sintomas chatos da ressaca, como náuseas e dores de cabeça.

Esses nutrientes ajudam seu corpo a produzir glutationa, um antioxidante que dá aquele suporte extra na desintoxicação. Se você já ficou se sentindo pesado depois de um dia de festa, sabe o quanto isso faz diferença!

### 2. Contribui para receitas práticas nos dias de folia

Durante o Carnaval, ter uma alimentação equilibrada é essencial. Pensando nisso, uma dica é preparar receitas rápidas com ovos, como ovos mexidos ou cozidos. Combinações simples com torradas ou até uma salada de frutas podem oferecer uma dose extra de vitaminas que o corpo precisa para se recuperar.

Essas opções são fáceis de fazer até mesmo em meio à agitação da festa. Quem já passou um dia inteiro na folia sabe como é importante ter algo leve e nutritivo à mão.

### 3. Ovo ajuda na recuperação

Uma recuperação total passa por três pilares: sono, hidratação e alimentação. Não dá para esquecer do sono reparador, mas o ovo entra em cena para ajudar. Junto com uma boa hidratação, que tal um suco natural? Alimentos ricos em vitaminas, como verduras e frutas, também devem acompanhar os ovos para um combo poderoso.

Imagine acordar, tomar um bom café da manhã com ovos e sucos detox, e já ir se sentindo mais leve para encarar o próximo dia de festa!

### 4. Ajuda a prevenir sintomas mais severos

Para evitar a ressaca na manhã seguinte, é bom preparar o terreno antes de consumir álcool. O ovo, sendo rico em proteínas e boas gorduras, consegue retardar a absorção do álcool no organismo. Então, começar o dia com um ovo frito ou um omelete caprichado pode ser um ótimo truque para se proteger de uma ressaca mais pesada.

Essa é uma dica que todo folião deveria considerar: um café da manhã reforçado faz toda a diferença na hora de pular na festa.

### 5. Auxilia na manutenção da energia

Além de ajudar na recuperação, o ovo é ideal para manter a disposição durante os dias de festa. Ele oferece uma energia duradoura, perfeita para quem está sempre em movimento. Incluir ovos nas refeições pode garantir que você tenha a vitalidade necessária para aproveitar cada momento no Carnaval.

Entre uma música e outra, um lanchinho com ovos pode ser o toque perfeito para manter a energia lá em cima.

Com todos esses benefícios, o ovo se revela um alimento prático e cheio de sabor, ideal para quem deseja curtir o Carnaval sem ser vítima da ressaca. Agora que você já sabe, que tal dar uma chance para esse ingrediente na sua folia?