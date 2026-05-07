Dor não é normal: entenda os sinais da endometriose

Vamos conversar sobre um tema sério, mas que merece ser discutido de forma leve: a endometriose. No dia 7 de maio, celebramos o Dia Internacional da Luta contra essa condição que afeta cerca de 190 milhões de mulheres no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O curioso é que, mesmo sendo tão comum, ainda existe muita desinformação por aí.

A endometriose é mais do que uma dor de cólica. Nela, um tecido semelhante ao que reveste o útero se instala fora da cavidade uterina, podendo afetar ovários, trompas, intestinos e outros órgãos da pelve. A ginecologista Dra. Larissa Pires destaca que o principal desafio é reconhecer os sintomas.

É comum ouvir que sentir dor durante a menstruação é normal, mas essa ideia pode fazer com que as mulheres ignorem sinais importantes, intrusivos e que podem afetar bastante sua qualidade de vida. Então, vamos dar uma olhadinha nos sintomas que vão além da dor de barriga?

Sintomas que vão além da cólica

Quem já passou por aquele dia de menstruação difícil sabe que a cólica pode ser uma verdadeira pilha de desconforto. Mas a endometriose pode se apresentar de outras formas. Além das cólicas intensas, fique de olho nos seguintes sinais:

– Dor pélvica crônica: não só durante o período menstrual, mas em muitos outros momentos.

– Dor durante a relação sexual: isso pode ser um indicador importante.

– Alterações intestinais e urinárias no período menstrual: é bom ficar alerta a essas mudanças.

– Dificuldade para engravidar: esse é um dos sintomas que pode deixar qualquer um preocupado.

Dra. Larissa explica que a endometriose não afeta apenas o físico, mas pega pesado no emocional e social da mulher. Muitas relatam que suas rotinas e relacionamentos são impactados. Então, é fundamental conhecer esses sinais e não ignorá-los.

Diagnóstico ainda é tardio

Um dos pontos mais complicados é o tempo que leva para muitas mulheres receberem um diagnóstico adequado sobre a endometriose. Em média, esse processo pode demorar anos. Muitas vezes, os sintomas são confundidos ou minimizados. Por isso, é essencial que as mulheres se sintam ouvidas e sejam investigadas corretamente. O diagnóstico é feito por meio de avaliações clínicas e exames de imagem.

Dra. Larissa reforça que a conscientização é a chave. Falar sobre endometriose e tirar o tema do silêncio faz toda a diferença. Quando as mulheres estão informadas, podem buscar o diagnóstico precoce e, assim, reduzir o sofrimento.

Tratamento para a endometriose

Embora ainda não exista uma cura definitiva, a endometriose tem tratamento. O acompanhamento médico é crucial para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. As opções variam muito, dependendo de cada caso, e podem incluir medicamentos, controle hormonal e, em casos específicos, cirurgia. O mais importante é personalizar o tratamento para se encaixar na vida de cada mulher.

Dor não deve ser ignorada

Neste Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, a mensagem é clara: sentir dor intensa não é normal e deve ser levada a sério. Escutar o próprio corpo é fundamental. Se a dor interfere na sua rotina, é um sinal para procurar cuidado médico. Cuidar da saúde ginecológica é um passo importante para garantir uma vida mais leve e tranquila.