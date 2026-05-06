Saúde

Descubra 5 livros sobre autocuidado e envelhecimento saudável

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Capa de livro azul escura, com título e nome do autor em branco e com ilustração de DNA no fundo com luz laranja no centro
5 livros que redefinem o autocuidado e o envelhecimento saudável

A PNAD, aquela pesquisa que adora fazer números sobre a população, revela que, em 2025, cerca de 16,6% dos brasileiros vão ter 60 anos ou mais. Isso significa que, comparado a 2012, a quantidade de idosos cresceu 5,3%. Para quem ama dirigir, essa divisão etária pode impactar os modelos e tecnologias dos carros que vamos encontrar nas ruas, certo?

O ortopedista Fellipe Valle, lá da Motore Medicina Avançada, destaca que cuidar das articulações é essencial para garantir que a gente continue no volante com autonomia. Ele comenta sobre a “longevidade articular”, um jeito de tratar o desgaste das articulações antes que ele se transforme em um problema maior. Para ele, a ideia é garantir que a gente possa se mover bem, sem dor, e com qualidade de vida ao longo dos anos.

Quando olhamos para as articulações, a degeneração começa de forma silenciosa a partir dos 30 anos. Isso mesmo! Quem já passou dessa fase sabe que, em vez de deixar para lá, prevenir é muito mais inteligente do que tratar depois que a dor aparece. Então, já pensou em dar uma olhadinha no que pode estar acontecendo no seu corpo antes de sentir qualquer coisa?

Fellipe também compartilha cinco livros que ajudam a entender melhor como cuidar da saúde articular e, de quebra, a importância do autocuidado. Olha só:

1. Longevidade Articular: Intervir Antes de Degenerar. A Nova Era da Saúde Articular

Esse título é do próprio Fellipe Valle e apresenta um jeito novo de pensar sobre o envelhecimento das articulações. Com uma linguagem acessível, ele ensina a identificar os primeiros sinais de desgaste e dá dicas para manter a mobilidade. É como ter uma boa revisão do carro, mas para as suas articulações!

2. A Revolução da Longevidade

Alexandre Kalache fala sobre como o envelhecimento está mudando a cara do Brasil. Ele mostra que, se bem trabalharmos a inclusão e a qualidade de vida, envelhecer pode ser uma grande conquista. Afinal, um motor bem cuidado sempre vai te levar mais longe!

3. Tempo de Vida: Por Que Envelhecemos – E Por Que Não Precisamos

O cientista David Sinclair traz um olhar bem interessante, desafiando a ideia de que envelhecer é inevitável. Os avanços na medicina podem ajudar a desacelerar esse processo. Ter consciência disso pode ser tão valioso quanto saber a hora de trocar o óleo do carro.

4. Ikigai: Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz

Os autores Francesc Miralles e Héctor García exploram o conceito de “ikigai”, ou a razão de viver. Descobrir seu propósito pode ser como ajustar seu GPS para encontrar o melhor caminho na vida. E eles mostram que isso traz muitos benefícios para a saúde.

5. Você Foi Feito para Se Mover

Kelly e Juliet Starrett compartilham estratégias simples que podem fazer toda a diferença no dia a dia. Eles mostram como pequenos ajustes na sua rotina podem melhorar a saúde e a movimentação. É como calibrar os pneus antes de pegar a estrada: uma diferença gritante na sua performance!

Esses livros podem trazer valiosas orientações práticas que vão te ajudar a não só envelhecer, mas sim, envelhecer com qualidade. Afinal, com os cuidados certos, podemos manter nosso “motor” sempre operante, pronto para novas aventuras!

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