Ovo no ganho muscular: conheça os benefícios para atletas

A alimentação é fundamental para quem busca desempenho esportivo. Desde a recuperação muscular até a energia necessária para encarar aquele treino pesado, a escolha dos alimentos faz toda a diferença. E entre as opções mais poderosas que podemos encontrar, o ovo se destaca como uma verdadeira estrela, sendo não só completo, como também super acessível para quem está de olho na saúde.

Você sabia que o ovo é uma excelente fonte de proteína? Ele contém todos os aminoácidos essenciais e ainda traz boas gorduras, como as mono e poli-insaturadas, que ajudam a fornecer energia. Isso torna o ovo um aliado na recuperação muscular, especialmente após os treinos mais intensos, segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil.

Se você é do tipo que sente aquela fadiga após uma maratona na academia, incluir ovos na sua alimentação pode ser um bom caminho.

Quantidades de ovo para diferentes perfis de esportistas

A quantidade perfeita de ovos no seu dia a dia varia conforme suas necessidades protagônicas. O que significa que depende do seu esporte, da intensidade dos treinos e do que você quer alcançar, seja ganhar massa muscular, manter o peso ou emagrecer. Lúcia afirma que atletas podem precisar de até 3 gramas de proteína por quilo de peso corporal.

Para se ter uma ideia, cada ovo grande tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. Isso quer dizer que consumir de 2 a 3 ovos por dia pode ajudar muito na sua dieta, desde que combinado com uma alimentação equilibrada. Não esqueça, a gema é rica em nutrientes e não deve ser desperdiçada.

O ovo auxilia na energia e na resistência dos esportistas

Escolher alimentos de qualidade tem impacto direto na performance. Lúcia também ressalta que uma alimentação equilibrada aumenta os níveis de energia e resistência. O ovo é cheio de nutrientes essenciais, como proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas lipossolúveis, e minerais como ferro e zinco, que ajudam a manter a energia alta e combater a fadiga.

Quem já enfrentou um treino exaustivo sabe como é importante ter combustível de qualidade. Inclua o ovo na sua mesa e sinta a diferença na disposição.

Ovo não aumenta o colesterol ruim no organismo

A fama do ovo de vilão da saúde está caindo por terra. Pesquisas mais recentes mostram que o consumo equilibrado não tem um impacto significativo no colesterol da maioria das pessoas. Lúcia afirma que, ao contrário da crença popular, a gema é uma fonte vital de nutrientes essenciais que beneficiam a saúde e o desempenho, portanto, não tenha medo de consumi-la!

Custo-benefício imbatível

Quando o assunto é custo-benefício, o ovo brilha! Se olharmos para suplementos e outros alimentos populares na dieta dos atletas, o ovo se destaca por ser prático, barato e super versátil. Embora os suplementos proteicos ofereçam concentração elevada de proteínas, o ovo fornece uma gama de nutrientes que são fáceis de encontrar e preparar, tornando-se uma opção saudável e acessível.

Então, da próxima vez que você for ao supermercado, não esqueça de colocar uns ovos no carrinho. Eles podem ser o toque que você precisa na sua alimentação e desempenho!