Melasma na gestação: descubra causas e como preveni-las

O Dia das Mães nos lembra da importância dessas mulheres incríveis e dos desafios que a maternidade traz. Um desses desafios é o melasma, um problema bem comum durante a gestação. Essa condição provoca manchas escuras na pele que, se não forem cuidadas, podem seguir junto com a mãe mesmo após o parto.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, entre 50% e 75% das grávidas acabam desenvolvendo alguma forma de hiperpigmentação. Se você mora em uma região ensolarada, saiba que o cloasma gravídico, como é chamado, aparece ainda mais. Para entender isso melhor, a doutora Danìelà Hermes explica que o melasma é como um “coquetel biológico”. O estrogênio e a progesterona fazem com que os melanócitos produzam melanina em excesso. Quando o sol entra em cena, o resultado pode ser manchas bem profundas, que não somem sozinhas sem um tratamento adequado.

Manchas que vão além da estética

As manchas do melasma costumam aparecer mais no rosto — na testa, bochechas e buço —, mas podem surgir em outras áreas que ficam expostas ao sol. Embora não representem um risco à saúde, o impacto emocional é real e pode afetar a autoestima e qualidade de vida de muitas mulheres.

Além disso, nem todas estão no mesmo barco. Mulheres com peles mais escuras, por exemplo, têm melanócitos mais ativos. E não para por aí; durante a gravidez, o corpo passa por outras mudanças, como:

Hiperpigmentação linear : Essa é a famosa “linha nigra” que aparece na barriga.

: Essa é a famosa “linha nigra” que aparece na barriga. Alterações vasculares: A acne gestacional acomete até 42% das mulheres e também podem surgir estrias.

“São mudanças naturais, mas que pedem atenção e cuidados para não piorar, especialmente em lugares quentes e úmidos como os nossos”, ressalta Danìelà.

Pós-parto: melhora parcial e riscos de agravamento

É comum achar que o melasma vai embora só porque o bebê nasceu, mas isso é um mito. Mesmo com a queda hormonal, as células que produzem melanina têm uma “memória”. Isso quer dizer que o melasma pode continuar por anos se não houver cuidado. Muitas mulheres perdem a chance de tratar isso de forma eficaz ao pensar que tudo se resolverá apenas com o tempo.

“Se não houver intervenção e proteção, a mancha se estabiliza e o tratamento fica bem mais complicado”, alerta a especialista.

Proteção diária ajuda a evitar agravamento das manchas

Para quem quer evitar que os danos se agravem, aqui vão algumas dicas bem práticas:

Use protetor solar diariamente, de preferência com FPS 50 ou mais, e não esqueça de reaplicar ao longo do dia.

diariamente, de preferência com FPS 50 ou mais, e não esqueça de reaplicar ao longo do dia. Evite o sol forte , especialmente entre 10h e 16h.

, especialmente entre 10h e 16h. Use chapéus e procure barreiras físicas para proteger a pele.

e procure barreiras físicas para proteger a pele. Mantenha a pele sempre hidratada .

. Tenha cuidado com produtos: evite aqueles sem comprovada segurança ou que sejam contraindicados para gestantes, como alguns ácidos ou clareadores.

Um erro comum é se automedicar, principalmente com pomadas e clareadores, sem orientação médica. Isso pode agravar o problema ou até causar danos irreversíveis.

Cuidar da pele é essencial, e lidar com o melasma pode ser uma jornada, mas com as dicas certas e acompanhamento, dá para manter a confiança em alta!