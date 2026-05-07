Privação de sono na maternidade: saiba 7 sinais importantes

A privação de sono na maternidade é uma questão que poucos dão a devida importância. O descanso de qualidade, ou a falta dele, pode afetar tudo: o corpo, as emoções e até a capacidade de raciocínio. Isso se torna ainda mais visível durante a gravidez e nos primeiros anos de vida dos filhos, quando as noites de sono tranquilo parecem coisa do passado.

Neste mês das mães, especialistas da Academia Brasileira do Sono (ABS) fazem um alerta que vale a pena prestar atenção: o cansaço constante não é apenas uma fase. A neurologista Andrea Bacelar e a otorrinolaringologista Tatiana Vidigal comentam que muitas mães acabam funcionando no “modo automático”, sem perceber que estão se aproximando do esgotamento.

Vamos dar uma olhada em sete sinais que merecem atenção:

1. Irritabilidade Frequente

Dormir mal dispara a produção de cortisol, o hormônio do estresse. A consequência? Aumento da irritação e angústia. Quem já passou por isso sabe como é difícil manter a calma.

2. Sensação de Funcionando no Automático

Muitas mães podem até achar que conseguem tocar a rotina, mas é como estar com um celular quase sem bateria. Estão presentes, mas sem a energia necessária para tudo.

3. Dificuldade de Memória e Concentração

Quando a privação de sono é constante, a atenção e a memória ficam comprometidas. Você já teve que lembrar onde deixou as chaves, mas não conseguia se concentrar nem um pouco? É frustrante!

4. Cansaço Constante Mesmo Após Descansar

Se você já tentou “dormir a mais” e sentiu que isso não ajudou, saiba que não está sozinha. Com sono fragmentado, esse esforço muitas vezes não é suficiente para recarregar as energias.

5. Alterações de Humor

É normal ter dias mais difíceis, mas quando o sono ruim se torna rotina, as mudanças de humor podem ficar intensas. Quem nunca ficou mais sensível por conta de uma noite mal dormida?

6. Ronco e Sono Ruim Durante a Gravidez

A Dra. Tatiana Vidigal alerta que o ronco e a apneia do sono podem surgir no último trimestre da gravidez, sendo situações que exigem atenção redobrada, tanto para a mãe quanto para o bebê.

7. Sono Interrompido por Longos Períodos

Depois do nascimento do pequeno, as noites de sono fragmentadas não afetam só o corpo. Elas impactam também o metabolismo e a saúde geral da mulher, o que pode ser uma bola de neve.

O Sono é Essencial para a Saúde das Mães

As especialistas ressaltam que o sono das mães se adapta naturalmente para aumentar a vigilância em relação ao bebê. O problema aparece quando essa falta de descanso se torna contínua. Como bem destacou a Dra. Andrea Bacelar: cuidar do sono não é um luxo, mas sim uma prioridade para a saúde mental e física.

Para elas, fazer pequenos ajustes na rotina, dividir as responsabilidades e ouvir o corpo pode impactar diretamente na qualidade de vida. Valorizar o sono e buscar ajuda quando necessário são passos fundamentais para uma experiência de maternidade mais tranquila e saudável.