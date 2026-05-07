O que o bebê sente na barriga? Descubra os marcos da gestação

A maternidade no Brasil tem mudado bastante nos últimos anos. Se você acompanha o assunto, sabe que cada vez mais mulheres optam por ter filhos um pouco mais tarde. Um estudo do IBGE aponta que o número de mães com 40 anos ou mais praticamente dobrou nas duas últimas décadas, passando de 2,1% em 2003 para 4,3% em 2023. E a idade média para acomodações familiares também subiu: de 26,3 anos em 2000 para 28,1 anos em 2022.

Esse atraso não é só uma questão de idade. Muitas mulheres estão mais preparadas e em busca de informações durante a gravidez. E conhecer como o bebê se desenvolve no útero ajuda a fortalecer o vínculo logo de cara. Afinal, quem não gostaria de acompanhar cada passo dessa jornada mágica?

A obstetra Nicole Ohira, do AmorSaúde, conta que a gestação é cheia de transformações, algumas até invisíveis, mas super importantes para o crescimento do bebê. “Dentro do útero, o feto começa a desenvolver seus sentidos aos poucos, criando as bases para as interações que virão após o nascimento”, explica ela. Entender esses marcos pode tornar a experiência de ser mãe muito mais especial e consciente.

Como os sentidos do bebê se desenvolvem

Os sentidos do bebê não aparecem todos ao mesmo tempo, e cada fase da gestação traz novidades em como ele percebe o que está ao seu redor. O primeiro sentido que se desenvolve é o tato, seguido pela audição. Aqui estão alguns marcos importantes:

Até 12 semanas: O bebê começa a responder ao toque, especialmente na boca.

O bebê começa a responder ao toque, especialmente na boca. Entre 16 e 20 semanas: O tato fica mais desenvolvido, e os movimentos ficam mais coordenados.

O tato fica mais desenvolvido, e os movimentos ficam mais coordenados. Entre 20 e 24 semanas: A audição começa, e ele percebe os sons do corpo da mãe.

A audição começa, e ele percebe os sons do corpo da mãe. Entre 24 e 28 semanas: O bebê reage a sons externos, mesmo que de forma abafada.

O bebê reage a sons externos, mesmo que de forma abafada. Terceiro trimestre: Todos os sentidos se integram, e ele responde melhor a estímulos como som e luz.

Quando o bebê começa a se mexer e quando a mãe sente

Um dos momentos mais esperados da gestação é quando o bebê começa a se mexer. Mas essas movimentações acontecem muito antes de a mãe perceber. “Os movimentos começam por volta de 7 a 8 semanas, mas são sutis e descoordenados”, diz Nicole.

Mães de primeira viagem podem começar a sentir esses movimentos entre 18 e 20 semanas, enquanto as já experientes podem notar antes, entre 16 e 18 semanas. Com o passar do tempo, esses movimentos vão ficando mais intensos e visíveis.

O bebê consegue ouvir dentro da barriga?

Sim, o pequeno tem ouvidos! Durante a gestação, a audição se desenvolve bastante, e o bebê pode ouvir sons como os batimentos cardíacos da mãe, sua voz e, em alguns casos, até sons do ambiente externo — embora um pouco abafados. Segundo a especialista, esses estímulos sonoros ajudam no desenvolvimento do sistema nervoso e favorecem o reconhecimento da voz materna após o nascimento.

Estímulos que podem favorecer o desenvolvimento do bebê

Alguns hábitos simples durante a gravidez podem fazer toda a diferença para o desenvolvimento do seu bebê:

Converse com seu bebê: Isso ajuda na audição e fortalece o laço entre vocês. Diminua o estresse: Crie momentos de descanso e lazer para garantir uma gestação mais equilibrada. Alimente-se bem: Uma dieta nutritiva é essencial para o desenvolvimento saudável, evitando complicações. Durma bem: O descanso é importante para o bem-estar da mãe, o que também afeta o bebê. Faça o pré-natal corretamente: O acompanhamento médico ajuda a monitorar tudo e a identificar qualquer alteração.

Quando é importante ficar atenta aos movimentos

Ficar atenta aos movimentos do bebê é crucial, especialmente no final da gestação. “O bebê deve se mexer todos os dias, especialmente no terceiro trimestre”, alerta Nicole. Uma dica prática é notar se ele faz cerca de 10 movimentos em até duas horas. Se você perceber qualquer mudança ou redução, é sempre bom consultar um médico.

Acompanhar os movimentos do seu bebê é uma maneira poderosa de garantir que tudo vai bem, tornando esse período ainda mais especial. Depois de tudo, cada movimento é um sinal de crescimento e desenvolvimento, e isso é um presente que você vai levar para a vida toda.