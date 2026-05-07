Evite 7 erros que pioram doenças respiratórias no outono

No outono, a história muda e a quantidade de pessoas gripadas e resfriadas cresce. Com o frio, o ar seco e a maior circulação de vírus, é fácil entender por que isso acontece. Às vezes, ações simples do nosso dia a dia acabam facilitando a transmissão das doenças.

O Dr. Alberto Cukier, pneumologista do Hospital Santa Catarina, destaca que muitos hábitos comuns podem não parecer problemáticos à primeira vista, mas têm um impacto direto na propagação desses vírus, especialmente entre crianças e idosos. Com a chegada dessa época, é bom ficar de olho em algumas dicas práticas para evitar os resfriados.

### 1. Conviver com pessoas gripadas

Um dos grandes erros é ignorar os sintomas e continuar se encontrando com amigos e familiares. Sabe aquele momento em que a criança chega com um resfriado da escola? É natural que ela acabe passando os germes adiante, principalmente para os avós. Esse contato, ainda que carinhoso, pode ser perigoso para quem já tem o sistema imunológico mais fragilizado. Fique atento!

### 2. Ignorar a doença e seguir em frente

Cair na rotina mesmo estando gripado é outro erro. Muitas pessoas insistem em trabalhar ou sair para socializar, acreditando que não há problema. Mas essa atitude só contribui para espalhar mais o vírus. Se você está se sentindo mal, é fundamental tirar um tempinho para se cuidar.

### 3. Deixar a máscara de lado

Usar máscara, ainda que possa parecer coisa do passado, continua sendo uma ótima pedida para evitar contagiar os outros quando se apresenta sintomas. Em lugares fechados, a máscara pode ser a sua melhor amiga, ajudando a manter os vírus longe.

### 4. Deixar as janelas fechadas

Ficar em ambientes sem ventilação é um convite para os vírus. Manter as janelas abertas é uma maneira prática de garantir renovação do ar e diminuir o risco de contágio. Além disso, a luz natural e a circulação de ar sempre fazem bem, não?

### 5. Abrir mão da higiene das mãos

Quem não para para lavar as mãos com frequência pode acabar levando os vírus para casa. A higiene regular é super importante! Um simples ato de lavar as mãos pode fazer toda a diferença na hora de se proteger de gripes e resfriados.

### 6. Uso imprudente de antibióticos

Outro ponto sensível é o uso de antibióticos sem acompanhamento médico. Muitas infecções nos respiratórios são causadas por vírus, e antibióticos não têm efeito nessas situações. O uso desnecessário pode gerar resistência e até causar efeitos colaterais. O ideal é apostar em soluções mais naturais e esperar que o corpo se recupere.

### 7. Deixar a vacina de lado

Por fim, não podemos esquecer da vacina contra a gripe. Mesmo que ela não garanta 100% de proteção, é uma forma eficaz de reduzir complicações e a circulação do vírus. Todo mundo deveria se vacinar. É um pequeno gesto que traz uma grande segurança!

### Quando se preocupar mais?

Na maioria das vezes, gripes e resfriados são leves e somem rápido. Mas alguns sinais podem indicar que algo mais sério está rolando. Se a falta de ar, chiado no peito ou febre persistente aparecer, é hora de buscar ajuda médica. Esses sintomas podem ser sinais de complicações que exigem atenção.

### Atenção redobrada para os grupos de risco

Idosos e pessoas que já têm problemas respiratórios, como asma ou DPOC, devem estar ainda mais atentos. A infecção pode agravar as dificuldades respiratórias. É sempre bom reforçar medidas que já usamos na pandemia: lavar as mãos, usar máscara e cuidar para que o ar não esteja cheio de gotículas indesejadas.

Então, bora cuidar da saúde e aproveitar essa estação com responsabilidade?