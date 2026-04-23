Cortisol e estresse: descubra como o hormônio afeta você

Sabe quando você tá dirigindo e sente aquele cansaço que parece não ter fim? Ou quando as coisas ficam meio nebulosas na cabeça e a concentração vai ladeira abaixo? Pode ser que o cortisol, o famoso “hormônio do estresse”, esteja dando as caras.

Recentemente, o Google Trends soltou um relatório interessante. O número de pessoas pesquisando sobre “cortisol alto” e “cortisol baixo” disparou. O que isso quer dizer? A galera tá cada vez mais curiosa sobre esse hormônio e sua relação com nossa saúde, especialmente em tempos de tanto estresse.

A Dra. Bruna Pedrosa, endocrinologista da Casa de Saúde São José, explica que o cortisol, apesar do rótulo de vilão, é essencial. Ele ajuda a regular nossa resposta em momentos de estresse e também contribui para nossa qualidade de vida. A produção dele acontece ao longo do dia, seguindo nosso ciclo circadiano. Ele começa o dia lá no alto pra te ajudar a acordar e vai diminuindo gradativamente, para que você consiga dormitar bem à noite.

### Atuação do cortisol no organismo

Basicamente, o cortisol ajuda a gente a lidar com situações tensas. É como aquele turbo extra em um carro que, quando acionado, traz mais potência, mas não deve ser usado por muito tempo. Quando ele fica alto por muito tempo, pode trazer problemas. A Dra. Bruna alerta que o problema não é o cortisol em si, mas sim o desequilíbrio que pode surgir com um estilo de vida corrido e estressante.

### Hábitos que tornam o cortisol alto

Em nosso dia a dia, diversos comportamentos podem elevar os níveis de cortisol. Usar muito o celular, não dormir bem, ter uma alimentação sem qualidade, somar o sedentarismo e viver na correria do trabalho são fatores que afetam essa questão. Tudo isso pode se manifestar em sintomas como cansaço excessivo, mudanças de humor e até dificuldades em se concentrar — algo crucial para quem passa horas no trânsito.

Mas calma! A Dra. Bruna destaca que esses sintomas podem ser comuns e não indicam necessariamente que você está com o cortisol alto. O corpo tem suas formas de se adaptar, e nem todo mundo que vive estressado desenvolverá problemas sérios relacionados ao hormônio.

### Quando a dosagem de cortisol é indicada

Se você está pensando em fazer um teste de cortisol, saiba que o interesse popular por isso aumentou muito. Porém, os médicos não recomendam fazer essa dosagem sem um motivo clínico bem definido. Muitas vezes, fazer o exame sem indicação pode gerar confusão e informações irrelevantes. E mais: não há comprovação de que tratar cortisol alto em pessoas saudáveis traga benefícios reais.

### Hábitos que ajudam a equilibrar o cortisol

Para equilibrar os níveis de cortisol, o ideal é criar uma rotina saudável. A Dra. Bruna sugere algumas dicas valiosas: mantenha um horário regular de sono, pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada e arranje tempo para relaxar. Simples como um passeio gostoso ao ar livre, fazer uma pausa longe das telas ou praticar meditação. Essas atitudes podem sinalizar ao corpo que é hora de desacelerar.

Em suma, em tempos tão acelerados, cuidar do corpo e da mente é essencial. Afinal, quem curte dirigir por aí sabe que estar bem é fundamental para aproveitar cada momento na estrada.